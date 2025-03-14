عقوبات أميركية على مسؤولين تايلانديين لترحيلهم عشرات الإيغور للصين

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وذكرت الأميركية في بيان أن "ملتزمة بالتصدي لمساعي الصين للضغط على الحكومات لإعادة الإيغور وغيرهم من الجماعات قسرا إلى الصين حيث يتعرضون هناك للتعذيب والاختفاء القسري".وتستهدف هذه الخطوة فيما يبدو إثناء تايلاند وهي حليف للولايات ودول أخرى عن تنفيذ عمليات ترحيل مماثلة.وجاء ترحيل تايلاند في فبراير للإيغور قبعوا رهن الاحتجاز عقدا من الزمن، على الرغم من تحذيرات خبراء حقوق الإنسان في من معرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة و"أذى لا سبيل لإصلاحه" إذا عادوا.وقالت رويترز في وقت سابق من هذا إن كندا والولايات عرضتا استقبال 48 من الإيغور، لكن بانكوك خشيت إثارة غضب الصين.روبيو "سأنفذ على الفور هذه السياسة باتخاذ خطوات لفرض قيود على التأشيرات على المسؤولين الحاليين والسابقين في حكومة تايلاند المسؤولين عن، أو المتواطئين في، 40 من الإيغور قسرا من تايلاند في 27 شباط".ولم يذكر البيان أسماء الأفراد المستهدفين بالعقوبات.روبيو "في ضوء أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبتها الصين منذ فترة طويلة بحق الإيغور، فإننا ندعو الحكومات في أنحاء العالم إلى عدم الإيغور وغيرهم من الجماعات قسرا إلى الصين".وأضاف البيان أن القيود قد تمتد إلى أفراد عائلات المستهدفين بالعقوبات.ودافعت تايلاند عن عمليات الترحيل، قائلة إنها تصرفت وفقا لقوانين والتزامات حقوق الإنسان.وتنفي الصين مزاعم إساءة معاملة الإيغور وإجبارهم على العمل القسري، وتقول إنها أنشأت "مراكز تدريب مهني" في السنوات القليلة الماضية للتصدي للإرهاب والتوجهات الانفصالية والتطرف الديني.وأكد روبيو، الذي كان مدافعا شديد المراس عن حقوق الإيغور حين كان عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي، أن معاملة بكين للجماعة يصل إلى مستوى "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية"، وهو التصنيف الذي أطلقته لأول مرة في الساعات الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى في عام 2021.