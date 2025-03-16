بعد تداول أنباء عن تورط شاب يدعى محمد هاني بالهجوم على منصة "إكس" وتسببه في عطل فني بها، تحدث لأول مرة كاشفاً تفاصيل جديدة.

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وقال الذي يبلغ من العمر 20 عاما، لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت"، إنه فوجئ بالاتهامات المنسوبة له على صفحات مواقع التواصل، كما فوجئ بنشر صورته الشخصية وصورة حسابه على منصة "إكس" من جانب خبير فرنسي، مؤكدا أنه لم يفعل شيئا ولم يتورط في أي هجمات على المنصة.

وفجر مفاجأة وأوضح أنه لم يكن من مستخدمي منصة "إكس" من قبل، لكنه أنشأ حسابا شخصياً عليه منذ أيام فقط، ومن الوارد أن يكون اشتراكه في المنصة في نفس توقيت العطل الفني، مضيفاً أنه أنشأ حسابا لمتابعة ما يحدث من وتصفح الموضوعات التي تشغل المتابعين والعالم، وليس لهدف آخر.

وقال هاني إنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخبير الفرنسي لتشهيره به، موضحا أن مسؤولي منصة "إكس" لم يوجهوا له أي اتهامات، مؤكدا أنه نال كل الدعم من رئيس الجامعة الذي يدرس بها، وتحدث معه مسؤولو الجامعة معلنين دعمهم له في تلك الأزمة.

وأكد محمد نصر محامي محمد هاني الطالب المصري، لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت" أن موكله فوجئ بتلك الاتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولم يعلم أي شىء عنها، مؤكدا أن كافة الاتهامات الموجهة لموكله ليست صحيحة.

وكان محمد نصر قد تساءل في تصريحات سابقة لـ" .نت" عن كيفية معرفة الخبير الفرنسي بتورط في الواقعة والهجوم، متسائلا أيضا عن الأدلة التي استند عليها في اتهاماته ضده؟

وأكد المحامي أنه سيقوم بدراسة الأمور قانونيا وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ حق موكله، خاصة أنه مازال طالبا ويخطو خطواته الأولى في حياته العملية ومثل هذه الاتهامات قد تضر بسمعته ومستقبله.

وكان أحد الخبراء الفرنسيين قد أكد أن طالبا مصريا وراء الهجوم السيبراني الأخير على منصة إكس، حيث اتهم الخبير الفرنسي الطالب محمد هاني من أبناء محافظة كفر الشيخ، ويدرس في كلية الذكاء الاصطناعي بأنه وراء الهجوم الأخير الذي تسبب في عطل المنصة الذي يملكها إيلون ماسك. ونشر الخبير الفرنسي عبر حسابه، صورة الطالب المصري وزعم أنه لديه الأدلة على ذلك.

وشكك خبراء في مصدر الهجوم، وأكدوا أنَّ المعلومات المتداولة غير واضحة حتى الآن، وأن الهجوم ربما يكون موزعاً للحرمان من الخدمة لكنه، لا يزال غامضاً.