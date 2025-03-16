24
o
بيروت
28
o
طرابلس
24
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
8
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
شاب عربيّ مُتهم بـ"تعطيل إكس".. تفاصيل جديدة يكشفها
Lebanon 24
16-03-2025
|
02:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تداول أنباء عن تورط شاب
مصري
يدعى محمد هاني بالهجوم على منصة "إكس" وتسببه في عطل فني بها، تحدث
الشاب
لأول مرة كاشفاً تفاصيل جديدة.
Advertisement
وقال
الشاب
الذي يبلغ من العمر 20 عاما، لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت"، إنه فوجئ بالاتهامات المنسوبة له على صفحات مواقع التواصل، كما فوجئ بنشر صورته الشخصية وصورة حسابه على منصة "إكس" من جانب خبير فرنسي، مؤكدا أنه لم يفعل شيئا ولم يتورط في أي هجمات على المنصة.
وفجر
الشاب
مفاجأة وأوضح أنه لم يكن من مستخدمي منصة "إكس" من قبل، لكنه أنشأ حسابا شخصياً عليه منذ أيام فقط، ومن الوارد أن يكون اشتراكه في المنصة في نفس توقيت العطل الفني، مضيفاً أنه أنشأ حسابا لمتابعة ما يحدث من
أخبار
وتصفح الموضوعات التي تشغل المتابعين والعالم، وليس لهدف آخر.
وقال هاني إنه سيقوم باتخاذ
كامل
الإجراءات القانونية ضد الخبير الفرنسي لتشهيره به، موضحا أن مسؤولي منصة "إكس" لم يوجهوا له أي اتهامات، مؤكدا أنه نال كل الدعم من رئيس الجامعة الذي يدرس بها، وتحدث معه مسؤولو الجامعة معلنين دعمهم له في تلك الأزمة.
وأكد محمد نصر
ليلة
محامي محمد هاني الطالب المصري، لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت" أن موكله فوجئ بتلك الاتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولم يعلم أي شىء عنها، مؤكدا أن كافة الاتهامات الموجهة لموكله ليست صحيحة.
وكان محمد نصر قد تساءل في تصريحات سابقة لـ"
العربية
.نت" عن كيفية معرفة الخبير الفرنسي بتورط
الشاب
في الواقعة والهجوم، متسائلا أيضا عن الأدلة التي استند عليها في اتهاماته ضده؟
وأكد المحامي أنه سيقوم بدراسة الأمور قانونيا وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ حق موكله، خاصة أنه مازال طالبا ويخطو خطواته الأولى في حياته العملية ومثل هذه الاتهامات قد تضر بسمعته ومستقبله.
وكان أحد الخبراء الفرنسيين قد أكد أن طالبا مصريا وراء الهجوم السيبراني الأخير على منصة إكس، حيث اتهم الخبير الفرنسي الطالب محمد هاني من أبناء محافظة كفر الشيخ، ويدرس في كلية الذكاء الاصطناعي بأنه وراء الهجوم الأخير الذي تسبب في عطل المنصة الذي يملكها إيلون ماسك. ونشر الخبير الفرنسي عبر حسابه، صورة الطالب المصري وزعم أنه لديه الأدلة على ذلك.
وشكك خبراء في مصدر الهجوم، وأكدوا أنَّ المعلومات المتداولة غير واضحة حتى الآن، وأن الهجوم ربما يكون موزعاً للحرمان من الخدمة لكنه، لا يزال غامضاً.
مواضيع ذات صلة
اختراق منصة "إكس".. والمتهم طالب
Lebanon 24
اختراق منصة "إكس".. والمتهم طالب
16/03/2025 12:12:01
16/03/2025 12:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تكشف عن مقتل القائد الكبير في "داعش"
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تكشف عن مقتل القائد الكبير في "داعش"
16/03/2025 12:12:01
16/03/2025 12:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة تكشف لأوّل مرّة عن تفاصيل جديدة: "بلشت طبخ بس انغرمت بناصيف"
Lebanon 24
دانييلا رحمة تكشف لأوّل مرّة عن تفاصيل جديدة: "بلشت طبخ بس انغرمت بناصيف"
16/03/2025 12:12:01
16/03/2025 12:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"دوافع دينية"... تفاصيل جديدة هجوم ميونيخ وهذا ما اعترف به المتهم
Lebanon 24
"دوافع دينية"... تفاصيل جديدة هجوم ميونيخ وهذا ما اعترف به المتهم
16/03/2025 12:12:01
16/03/2025 12:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحسابات الاميركية… تصعيد بهدف التسوية
Lebanon 24
الحسابات الاميركية… تصعيد بهدف التسوية
06:00 | 2025-03-16
16/03/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة إسرائيلية تكشف.. صاروخ حوثي سقط في مصر
Lebanon 24
قناة إسرائيلية تكشف.. صاروخ حوثي سقط في مصر
05:41 | 2025-03-16
16/03/2025 05:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرطوس.. انفجار قوي مصدره صاروخ من القاعدة الروسية
Lebanon 24
في طرطوس.. انفجار قوي مصدره صاروخ من القاعدة الروسية
04:55 | 2025-03-16
16/03/2025 04:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"Newsweek" :ماذا لو لم تتخل أوكرانيا عن أسلحتها النووية؟
Lebanon 24
"Newsweek" :ماذا لو لم تتخل أوكرانيا عن أسلحتها النووية؟
04:30 | 2025-03-16
16/03/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارني يزور فرنسا وبريطانيا ونونافوت.. مواجهة التحديات الجيوسياسية على رأس الأولويات
Lebanon 24
كارني يزور فرنسا وبريطانيا ونونافوت.. مواجهة التحديات الجيوسياسية على رأس الأولويات
03:40 | 2025-03-16
16/03/2025 03:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الـ"100 دولار" في لبنان.. خبرٌ جديد
Lebanon 24
عن الـ"100 دولار" في لبنان.. خبرٌ جديد
16:55 | 2025-03-15
15/03/2025 04:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية اختلاس ضخمة في لبنان.. الضحية "طبيب معروف"!
Lebanon 24
عملية اختلاس ضخمة في لبنان.. الضحية "طبيب معروف"!
14:24 | 2025-03-15
15/03/2025 02:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن في عالم الفن.. وفاة فنان شهير بعد إصابته بجلطتين وسكتة قلبية (صورة)
Lebanon 24
حزن في عالم الفن.. وفاة فنان شهير بعد إصابته بجلطتين وسكتة قلبية (صورة)
08:52 | 2025-03-15
15/03/2025 08:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "الرواتب في لبنان".. إليكم أحدث تقرير!
Lebanon 24
عن "الرواتب في لبنان".. إليكم أحدث تقرير!
14:00 | 2025-03-15
15/03/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر".. بطل مسلسل "الهيبة" يشن هجومًا جديدًا على الشرع
Lebanon 24
"عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر".. بطل مسلسل "الهيبة" يشن هجومًا جديدًا على الشرع
11:38 | 2025-03-15
15/03/2025 11:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2025-03-16
الحسابات الاميركية… تصعيد بهدف التسوية
05:41 | 2025-03-16
قناة إسرائيلية تكشف.. صاروخ حوثي سقط في مصر
04:55 | 2025-03-16
في طرطوس.. انفجار قوي مصدره صاروخ من القاعدة الروسية
04:30 | 2025-03-16
"Newsweek" :ماذا لو لم تتخل أوكرانيا عن أسلحتها النووية؟
03:40 | 2025-03-16
كارني يزور فرنسا وبريطانيا ونونافوت.. مواجهة التحديات الجيوسياسية على رأس الأولويات
03:21 | 2025-03-16
بعد الضربات الأميركية العنيفة.. إليكم أوّل تعليق للحوثيين
فيديو
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
04:42 | 2025-03-16
16/03/2025 12:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
02:31 | 2025-03-16
16/03/2025 12:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
00:27 | 2025-03-16
16/03/2025 12:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24