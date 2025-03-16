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عربي-دولي
العراق يضبط 1 طن من حبوب الكبتاغون
Lebanon 24
16-03-2025
|
10:40
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أعلنت وزارة
الداخلية
العراقية اليوم الأحد، ضبط أكثر من1 طن من حبوب الكبتاغون المخدرة قادمة من
سوريا
عبر تركيا، بعد
معلومات
من إدارة المخدرات
السعودية
.
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وقال المتحدث باسم وزارة
الداخلية
العميد مقداد ميري، في تصريح صحافي، إن "عملية نوعية اشتركت فيها مديرية مكافحة المخدرات في أربيل والسليمانية" في إقليم كردستان في شمال البلاد أسفرت عن "ضبط شاحنة قادمة من
سوريا
باتجاه العراق مروراً بدولة تركيا وهي تحمل 1.1 طن من حبوب الكبتاغون المخدرة". (الإمارات 24)
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