العراق يضبط 1 طن من حبوب الكبتاغون

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أعلنت وزارة العراقية اليوم الأحد، ضبط أكثر من1 طن من حبوب الكبتاغون المخدرة قادمة من عبر تركيا، بعد من إدارة المخدرات .وقال المتحدث باسم وزارة العميد مقداد ميري، في تصريح صحافي، إن "عملية نوعية اشتركت فيها مديرية مكافحة المخدرات في أربيل والسليمانية" في إقليم كردستان في شمال البلاد أسفرت عن "ضبط شاحنة قادمة من باتجاه العراق مروراً بدولة تركيا وهي تحمل 1.1 طن من حبوب الكبتاغون المخدرة". (الإمارات 24)