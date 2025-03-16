الفاتيكان ينشر الصورة الاولى للبابا فرنسيس من المستشفى.. اليكم جديد حالته الصحية

Advertisement

أفادت دار التابعة للكرسي الرسولي بأنّ الحالة الصحية للبابا فرنسيس لا تزال مستقرة، وصباح اليوم، شارك البابا فرنسيس في الاحتفال بالقداس الإلهي في الكابلة القريبة من غرفته.هذا ويواصل البابا فرنسيس علاجه وفق التوصيات الطبية، بما في ذلك العلاجات التنفسية والحركية، والتي تحقق نتائج إيجابية. كذلك لم يستقبل البابا أي زوار اليوم، وقضى يومه بين والراحة وبعض الأعمال.هذا ولن يصدر غدًا تقرير طبي رسمي، لكن دار الفاتيكانية ستوفر مساءً بعض المعلومات العامة للصحفيين.