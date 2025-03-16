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عربي-دولي
الفاتيكان ينشر الصورة الاولى للبابا فرنسيس من المستشفى.. اليكم جديد حالته الصحية
Lebanon 24
16-03-2025
|
14:58
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أفادت دار
الصحافة
التابعة للكرسي الرسولي بأنّ الحالة الصحية للبابا فرنسيس لا تزال مستقرة، وصباح اليوم، شارك البابا فرنسيس في الاحتفال بالقداس الإلهي في الكابلة القريبة من غرفته.
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هذا ويواصل البابا فرنسيس علاجه وفق التوصيات الطبية، بما في ذلك العلاجات التنفسية والحركية، والتي تحقق نتائج إيجابية. كذلك لم يستقبل البابا أي زوار اليوم، وقضى يومه بين
الصلاة
والراحة وبعض الأعمال.
هذا ولن يصدر غدًا تقرير طبي رسمي، لكن دار
الصحافة
الفاتيكانية ستوفر مساءً بعض المعلومات العامة للصحفيين.
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