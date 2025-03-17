ألمانيا تتعهد تقديم مساعدات للسوريين بقيمة 300 مليون يورو

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علنت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، الاثنين، أن بلادها تتعهد بتقديم مساعدات للسوريين بقيمة 300 مليون يورو إضافية (326 مليون دولار)، من خلال ومنظمات مختارة، وذلك قبيل مؤتمر المانحين الذي يعقد بقيادة في بروكسل.وأضافت بيربوك أن أكثر من نصف هذه الأموال سيستفيد منها الشعب السوري، وسيتم تنفيذها دون مشاركة الحكومة الانتقالية في البلاد.وذكرت أن سيخصص لتوفير الغذاء والخدمات الصحية وملاجئ الطوارئ، بالإضافة إلى تدابير للفئات الأكثر ضعفاً.