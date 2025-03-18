نائب ترامب يلتقي الجابر والعتيبة في البيت الأبيض

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التقى الرئيس الأميركي جيه دي فانس في البيت الأبيض وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الجابر وسفير دولة الإمارات لدى يوسف العتيبة.وناقش دي فانس مع الجابر والعتيبة سبل تعميق التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة في دعم الاستثمار في ووفرتها والريادة التكنولوجية وإطلاق العنان للنمو الاقتصادي غير المسبوق بين ، وفقا لما نشرته صفحة السفارة الإماراتية في واشنطن على إنستغرام.وفي وقت سابق، قال الجابر إن هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي، مؤكدًا أنه حان الوقت لجعل "عظيمة مرة أخرى". (سكاي نيوز)