Advertisement

عربي-دولي

نائب ترامب يلتقي الجابر والعتيبة في البيت الأبيض

Lebanon 24
18-03-2025 | 00:59
A-
A+
Doc-P-1334787-638778792556127009.jpg
Doc-P-1334787-638778792556127009.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس في البيت الأبيض وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر وسفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة.
Advertisement


وناقش دي فانس مع الجابر والعتيبة سبل تعميق التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة في دعم الاستثمار في الطاقة ووفرتها والريادة التكنولوجية وإطلاق العنان للنمو الاقتصادي غير المسبوق بين البلدين، وفقا لما نشرته صفحة السفارة الإماراتية في واشنطن على إنستغرام.

وفي وقت سابق، قال الجابر إن الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي، مؤكدًا أنه حان الوقت لجعل الطاقة "عظيمة مرة أخرى". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب يلتقي رئيس بولندا الليلة
lebanon 24
18/03/2025 09:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الخميس المقبل الأمين العام للنيتو
lebanon 24
18/03/2025 09:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يصل البيت الأبيض ويلتقي ترامب
lebanon 24
18/03/2025 09:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سموتريتش يلتقي في البيت الأبيض كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي الأميركي
lebanon 24
18/03/2025 09:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:09 | 2025-03-18
02:27 | 2025-03-18
02:10 | 2025-03-18
02:06 | 2025-03-18
02:03 | 2025-03-18
01:55 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24