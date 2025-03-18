أردوغان: لعدم التسامح مع "الإبادة الجماعية" التي تنتهجها إسرائيل

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أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شخوف ضرورة عدم التسامح مع سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها تجاه قطاع غزة.كما شدّد أردوغان على أهمية اتخاذ موقف دولي حازم لوقف هذه الانتهاكات.وفي اتصال هاتفي آخر مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، أعرب أردوغان عن استنكاره الشديد للهجوم على غزة، مؤكدا ضرورة وضع حد لسياسة الإبادة الجماعية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.من جهة أخرى، توالت ردود الفعل الرافضة للتصعيد ، حيث أدانت جامعة الدول ، بالإضافة إلى دول مثل السعودية والأردن ومصر وقطر، استئناف لحربها على قطاع غزة.كما أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن رفضها لهذه الاعتداءات.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن القصف أدى إلى مقتل 412 فلسطينيا وإصابة أكثر من 500 آخرين، وذلك في غارات جوية مكثفة شنتها على غزة بعد إعلان حكومة نتنياهو استئناف العمليات . ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، حيث تجري فرق الإنقاذ محاولات لانتشالهم.في المقابل، اتهمت حركة "حماس" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانقلاب على وقف إطلاق النار والتنصّل من جميع التزاماته. ودعت الحركة "أبناء الأمتين والإسلامية وأحرار العالم إلى التظاهر ورفض استئناف الحرب على غزة".