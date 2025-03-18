أردوغان: لعدم التسامح مع "الإبادة الجماعية" التي تنتهجها إسرائيل

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شخوف ضرورة عدم التسامح مع سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل
تجاه قطاع غزة.
كما شدّد أردوغان على أهمية اتخاذ موقف دولي حازم لوقف هذه الانتهاكات.
وفي اتصال هاتفي آخر مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، أعرب أردوغان عن استنكاره الشديد للهجوم الإسرائيلي
على غزة، مؤكدا ضرورة وضع حد لسياسة الإبادة الجماعية التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو.
من جهة أخرى، توالت ردود الفعل العربية
الرافضة للتصعيد الإسرائيلي
، حيث أدانت جامعة الدول العربية
، بالإضافة إلى دول مثل السعودية والأردن ومصر وقطر، استئناف إسرائيل
لحربها على قطاع غزة.
كما أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن رفضها لهذه الاعتداءات.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن القصف الإسرائيلي
أدى إلى مقتل 412 فلسطينيا وإصابة أكثر من 500 آخرين، وذلك في غارات جوية مكثفة شنتها إسرائيل
على غزة بعد إعلان حكومة نتنياهو استئناف العمليات العسكرية
. ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، حيث تجري فرق الإنقاذ محاولات لانتشالهم.
في المقابل، اتهمت حركة "حماس" رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو بالانقلاب على اتفاق
وقف إطلاق النار والتنصّل من جميع التزاماته. ودعت الحركة "أبناء الأمتين العربية
والإسلامية وأحرار العالم إلى التظاهر ورفض استئناف الحرب على غزة".