Advertisement

عربي-دولي

إيران تلغي "شرطة الآداب بالكامل"

Lebanon 24
19-03-2025 | 00:55
A-
A+
Doc-P-1335349-638779643123920348.jpg
Doc-P-1335349-638779643123920348.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إيران أخيراً إلغاء دوريات شرطة الآداب بالكامل. 

فقد أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، تعديل قانون "العفاف والحجاب"، موضحاً أن القانون الجديد ينص على الإلغاء الكامل لدوريات "الإرشاد" أي شرطة الآداب.
Advertisement

قضية الحجاب
كما أوضح في رسالة مساء أمس الثلاثاء أن هذه التعديلات تهدف إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب وتحقيق توافق عام بشأنها، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

ويُعدّ قانون الحجاب في إيران من القضايا المثيرة للجدل، فيما طُرحت خلال السنوات الأخيرة عدة مقترحات لتعديل أسلوب تطبيقه.

لكن رغم ذلك، لا تزال السلطات تؤكد ضرورة الالتزام بالحجاب، مدرجة التعديلات الجديدة في هذا الإطار.

يذكر أن قضية الحجاب الإلزامي وأساليب فرضه كانت شكلت صلب الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد بعد مقتل الشابة مهسا (جينا) أميني خلال احتجازها لدى شرطة الآداب في طهران عام 2022.

إذ أدى مقتلها حينها بعد توقيفها خلال زيارة للعاصمة من قبل شرطة الآداب، إلى موجة من التظاهرات الواسعة التي استمرت أشهراً وأثارت ردود فعل داخلية ودولية واسعة.(العربية)


مواضيع ذات صلة
حتّى 18 شباط.. إيران تُلغي رحلاتها إلى بيروت
lebanon 24
19/03/2025 12:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة لندن تحاول إنزال رجل تسلق "بيغ بن" حاملا علم فلسطين
lebanon 24
19/03/2025 12:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة بولندا تُعيد "فرانوس" إلى الغابة بطريقة طريفة!
lebanon 24
19/03/2025 12:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن مصدر سياسي إسرائيلي: لدى ترامب شروطا صعبة للغاية في التعامل مع إيران
lebanon 24
19/03/2025 12:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:23 | 2025-03-19
06:22 | 2025-03-19
06:00 | 2025-03-19
05:51 | 2025-03-19
05:37 | 2025-03-19
05:15 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24