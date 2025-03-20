وزيرة الخارجية الألمانية تغادر بيروت لتزور دمشق للمرة الثانية

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تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى العاصمة دمشق اليوم الخميس، حيث من المقرر أن تجري محادثات مع الحكومة الانتقالية وممثلي المجتمع المدني.ولم يتم الكشف عن تفاصيل برنامج الزيارة في البداية لأسباب أمنية، ويرافق بيربوك البرلماني عن الحزب الديمقراطي المسيحي، أرمين لاشيت.وتأتي الزيارة بعد أسبوعين من اندلاع أعمال عنف في شمال غرب ، أسفرت عن مقتل عدد كبير من الأشخاص.وقبل مغادرتها بيروت، أدانت بيربوك "القتل المستهدف للمدنيين" ووصفته بأنه "جريمة مروعة"، مضيفة أن هذه الحوادث أدت إلى "خسارة قدر هائل من الثقة"، ودعت الحكومة الانتقالية إلى "محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم".ورغم ذلك، وعدت بيربوك السوريين بمواصلة المساعدات الإنسانية وتخفيف العقوبات بشكل أكبر "ولكن فقط في ظل ظروف معينة".وقالت الوزيرة المنتهية ولايتها: "بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا، وبين ألمانيا وسوريا، أمر ممكن، ولكن هذا يرتبط أيضا بتوقعات واضحة مفادها أن الحرية والأمن والفرص في تنطبق الناس النساء والرجال وأتباع جميع المجموعات العرقية والأديان".وزيارة بيربوك اليوم الخميس هي الثانية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل نحو ثلاثة أشهر.