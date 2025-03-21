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عربي-دولي
قرارات ماسك تطال وزارة الدفاع الأميركية
Lebanon 24
21-03-2025
|
00:56
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قال
وزير
الدفاع
الأميركي بيت هيغسيث في وقت متأخر من يوم الخميس، إنه سيجتمع مع الملياردير إيلون ماسك في مقر وزارة
الدفاع
الأميركية (بنتاغون)، الجمعة، لمناقشة "الابتكار والكفاءة والإنتاج الأكثر ذكاء".
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والثلاثاء قال مسؤول كبير في وزارة
الدفاع
للصحفيين، إنه سيجري إلغاء نحو 50 إلى 60 ألف وظيفة مدنية في
الوزارة
.
ولعب ماسك، وهو أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد
ترامب
، ووزارة الكفاءة
الحكومية
التابعة له دورا أساسيا في حملة الإدارة لتقليص حجم الحكومة بشكل كبير.
وواجه ماسك رد فعل عنيفا من بعض المشرعين والناخبين بسبب نهجه في تسريح
العمال
وخفض البرامج، رغم أن مؤيدي
ترامب
أشادوا به.
وفي منشور على منصة "إكس" الخاصة بـ"ماسك"، أكد هيغسيث أن "هذا ليس اجتماعا حول خطط الحرب الصينية السرية للغاية"، نافيا بذلك قصة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت متأخر من يوم الخميس.
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