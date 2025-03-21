قرارات ماسك تطال وزارة الدفاع الأميركية

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والثلاثاء قال مسؤول كبير في وزارة للصحفيين، إنه سيجري إلغاء نحو 50 إلى 60 ألف وظيفة مدنية في .ولعب ماسك، وهو أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ، ووزارة الكفاءة التابعة له دورا أساسيا في حملة الإدارة لتقليص حجم الحكومة بشكل كبير.وواجه ماسك رد فعل عنيفا من بعض المشرعين والناخبين بسبب نهجه في تسريح وخفض البرامج، رغم أن مؤيدي أشادوا به.وفي منشور على منصة "إكس" الخاصة بـ"ماسك"، أكد هيغسيث أن "هذا ليس اجتماعا حول خطط الحرب الصينية السرية للغاية"، نافيا بذلك قصة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت متأخر من يوم الخميس.