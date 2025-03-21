إقالة رئيس الحكومة التونسية.. وتعيين سارة الزعفراني الزنزري خلفا له

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وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس التونسي قيس سعيّد "أنهى مهام كمال المدوري رئيس الحكومة، وعين سارة الزعفراني الزنزري خلفا له". أقيل رئيس الحكومة كمال المدوري، حسبما أعلنت الرئاسة في وقت مبكر من صباح الجمعة.وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس التونسي قيس سعيّد "أنهى مهام كمال المدوري رئيس الحكومة، وعين سارة الزعفراني الزنزري خلفا له".

وأعلنت الرئاسة في منشور لاحق أن سعيّد استقبل مساء الخميس سارة الزعفراني الزنزري، التي كلفها برئاسة الحكومة.



وشدد الرئيس التونسي في هذا اللقاء على ضرورة "إحكام تناسق العمل الحكومي"، و"تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي"، وفق منشور الرئاسة.



كما أفادت الرئاسة أن سعيّد قرر صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان. (سكاي عربية)