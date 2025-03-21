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عربي-دولي
إقالة رئيس الحكومة التونسية.. وتعيين سارة الزعفراني الزنزري خلفا له
Lebanon 24
21-03-2025
|
01:07
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أقيل رئيس الحكومة
التونسية
كمال المدوري، حسبما أعلنت الرئاسة في وقت مبكر من صباح الجمعة.
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وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس التونسي قيس سعيّد "أنهى مهام كمال المدوري رئيس الحكومة، وعين سارة الزعفراني الزنزري خلفا له".
وأعلنت الرئاسة في منشور لاحق أن سعيّد استقبل مساء الخميس سارة الزعفراني الزنزري، التي كلفها برئاسة الحكومة.
وشدد الرئيس التونسي في هذا اللقاء على ضرورة "إحكام تناسق العمل الحكومي"، و"تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي"، وفق منشور الرئاسة.
كما أفادت الرئاسة أن سعيّد قرر
تعيين
صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان. (سكاي
نيوز
عربية)
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