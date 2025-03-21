ألمانيا تبدأ أكبر إنفاق عسكري منذ الحرب العالمية

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تستعد ألمانيا لإطلاق أضخم مبادرة إنفاق دفاعي لها منذ الحرب العالمية الثانية، حيث كشف فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المرتقب، عن خطة لتعزيز الميزانية بنحو تريليون يورو.وصوت البرلمان الألماني (البوندستاغ) يوم الثلاثاء لصالح مشروع ، الذي يمثل نقطة تحول في النهج الدفاعي للبلاد، إذ يعكس التزاما متزايدا بدور أكثر فاعلية في الأمن الأوروبي والعالمي بعد سنوات من تقليص الاستثمارات الدفاعية.تشمل خطة ميرتس إبرام صفقات تسليحية كبرى، من شراء مقاتلات جديدة، إضافة إلى المساعدات لأوكرانيا.لكن تنفيذ الخطة يثير تساؤلات حول قدرة برلين على الالتزام بهذه الطموحات، خاصة مع تاريخها في الإخفاق المتكرر في تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي حدده حلف شمال الأطلسي "الناتو".ورغم هذا التوجه الجديد، تواجه خطة ميرتس عقبات اقتصادية، حيث تعاني ألمانيا من تباطؤ اقتصادي منذ جائحة كورونا، ما يثير مخاوف بشأن تأثير الإنفاق العسكري الهائل على الاستقرار المالي للبلاد.كما قوبلت الخطة بانتقادات حادة من وزير السابق كريستيان ليندنر، الذي رفض رفع قيود الديون لتمويل المشروع، محذرا من أن ألمانيا قد تجد نفسها مثقلة بديون تريليون يورو، دون تحقيق أي تعزيز اقتصادي حقيقي.ويأتي هذا التحول في السياسة الدفاعية الألمانية وسط ضغوط أمريكية متزايدة على الدول الأعضاء في "الناتو" لتعزيز إنفاقها العسكري. (روسيا اليوم)