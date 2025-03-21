الولايات المتحدة لإسرائيل: اتركي لنا "مهمة قصف الحوثيين"

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طلبت من عدم قصف أهداف للحوثيين في اليمن، حسبما قالت تقارير صحفية إسرائيلية.وذكرت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"جيروسالم بوست"، أن طلبت من الامتناع عن شن غارات جوية كتلك التي نفذها الجو سابقا في اليمن.وجاء الطلب وسط مناقشات إسرائيلية، حول الرد على الصواريخ الأخيرة التي أطلقت من اليمن.لكن "جيروسالم بوست" قالت إنه من المرجح أن تقبل الطلب الأميركي في هذه المرحلة، وتترك لواشنطن، التي أعلنت قبل أيام بدء حملة عسكرية كبيرة على الحوثيين.