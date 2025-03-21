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عربي-دولي
الولايات المتحدة لإسرائيل: اتركي لنا "مهمة قصف الحوثيين"
Lebanon 24
21-03-2025
|
03:26
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طلبت
الولايات المتحدة
من
إسرائيل
عدم قصف أهداف للحوثيين في اليمن، حسبما قالت تقارير صحفية إسرائيلية.
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وذكرت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"جيروسالم بوست"، أن
الولايات المتحدة
طلبت من
إسرائيل
الامتناع عن شن غارات جوية كتلك التي نفذها
سلاح
الجو
الإسرائيلي
سابقا في اليمن.
وجاء الطلب وسط مناقشات إسرائيلية، حول الرد على الصواريخ الأخيرة التي أطلقت من اليمن.
لكن "جيروسالم بوست" قالت إنه من المرجح أن تقبل
إسرائيل
الطلب الأميركي في هذه المرحلة، وتترك
التصرف
لواشنطن، التي أعلنت قبل أيام بدء حملة عسكرية كبيرة على الحوثيين.
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