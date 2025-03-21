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إسرائيل تهدد حماس: الرجوع إلى التفاوض وإلا!

Lebanon 24
21-03-2025 | 13:53
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قالت إسرائيل، اليوم الجمعة، إن على حركة حماس الرجوع للتفاوض أو الانتظار حتى ترى تساقط قياداتها.
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وقال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون: "بوسع حماس الرجوع والتفاوض أو الانتظار ورؤية قيادتها تسقط واحدا تلو الآخر".
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