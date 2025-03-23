قائمة الـ2025.. إليكم ترتيب دول الخليج من حيث "القوة الجوية"

تصدرت ترتيب دول الخليج في القوة الجوية 2025، حيث جاءت في الترتيب الـ9 عالمياً من حيث عدد المقاتلات بـ208 طائرات حربية، والمركز الـ11 من حيث القوة الإجمالية بعدد 917 طائرة.

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وحلت الإمارات ثانياً في عدد الطائرات بـ551 طائرة، ثم قطر ثالثاً بـ251 طائرة، وفقاً لتقرير نشره موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص بالشؤون للدول.

وفي ما يلي بترتيب دول الخليج في القوة الجوية 2025:

1- السعودية:

- الترتيب العالمي: 9

- عدد المقاتلات: 283

2- قطر:

- الترتيب العالمي: 22

- عدد المقاتلات: 102

3- الإمارات:

- الترتيب العالمي: 24

- عدد المقاتلات: 99

4- الكويت:

- الترتيب العالمي: 41

- عدد المقاتلات: 43

5- عُمان:

- الترتيب العالمي: 51

- عدد المقاتلات: 29

6- البحرين:

- الترتيب العالمي: 58

- عدد المقاتلات: 24

ترتيب القوة الجوية الإجمالية لدول الخليج لعام 2025:

1- السعودية:

- الترتيب العالمي: 11

- عدد الطائرات: 917

2- الإمارات:

- الترتيب العالمي: 21

- عدد الطائرات: 551

3- قطر:

- الترتيب العالمي: 39

- عدد الطائرات: 251

4- البحرين:

- الترتيب العالمي: 62

- عدد الطائرات: 132

5- الكويت:

- الترتيب العالمي: 63

- عدد الطائرات: 128

6- عُمان:

- الترتيب العالمي: 64

- عدد الطائرات: 128





(الخليج أونلاين)





