ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على الدول المستوردة لنفط فنزويلا

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، فرض رسوم جمركية على الدول المستوردة للنفط من فنزويلا والتي طالما اتخذت واشنطن ضدها إجراءات اقتصادية وفرضت عليها عقوبات كما أنها لا تعترف بالشرعية الانتخابية لرئيسها نيكولاس مادورو.وقال ترامب في نص أمر تنفيذي: "اعتباراً من 2 نيسان 2025 أو بعده يجوز فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة السلع المصدرة إلى من أي دولة تستورد النفط الفنزويلي سواء بشكل مباشر من فنزويلا أو بشكل غير مباشر من خلال أطراف ثالثة".ولفت إلى أن "الرسوم المفروضة بموجب هذا الأمر ستكون مكملة للرسوم المفروضة مسبقاً على الواردات".وشدّد على أن "استمرار فنزويلا في زعزعة الاستقرار بما في ذلك دعمها للأنشطة غير المشروعة يستلزم اتخاذ المزيد من التدابير الاقتصادية لحماية مصالح الولايات المتحدة".وأضاف أن "إجراءات وسياسات نظام نيكولاس مادورو في فنزويلا لا تزال تشكل تهديداً غير مألوف واستثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "أنشطة عصابة (ترين دي أراغوا) وهي منظمة إجرامية عابرة للحدود نشأت في فنزويلا وتم تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية ومنظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص (من قبل الحكومة الأميركية) فاقمت من هذا التهديد".وانتقد ترامب الأوضاع في فنزويلا منبّهاً إلى أن "هناك تقويضاً منهجياً للمؤسسات الديمقراطية من خلال قمع الانتخابات الحرة والنزيهة وتوطيد السلطة بشكل غير شرعي من قبل نظام نيكولاس مادورو".وأعلن أن "نهاية الشهر الماضي ستراجع إدارته اتفاقا قدمته في عهد الرئيس السابق جو بايدن لفنزويلا يسمح لها بتصدير النفط".