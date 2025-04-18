الأونروا تكشف: لم تدخل أية مساعدات إلى غزة منذ 2 آذار الماضي

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قالت وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مساء الخميس، إنه لم تدخل أي مساعدات إلى منذ الثاني من الماضي.وبينت الأونروا، في تغريدات لها عبر منصة "إكس"، أن هذه المدة تعد أطول بثلاث من من الحصار الذي فرض في 2023.وأشارت إلى أن نحو 69% من قطاع غزة خاضع لأوامر النزوح القسري عقب إصدار الجيش ما لا يقل عن 20 أمرا، موضحة أن هناك تقديرات أممية بأن نحو 420 ألف مواطن نزحوا مجددا منذ استئناف هجومها على غزة.وأشارت إلى نحو 90% من سكان قطاع غزة نزحوا عن أماكن سكنهم خلال فترة الحرب على القطاع.وشددت على أن استئناف القصف وانعدام وصول الإمدادات يؤثران على قدرة الجهات الإنسانية على تلبية احتياجات المواطنين في غزة من الغذاء والماء والصرف الصحي والمأوى وغيرها.وفي وقت سابق من شهر نيسان الجاري، ذكرت لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن 1.9 مليون مواطن تشردوا قسريا وسط قصف وخوف وخسارة في قطاع غزة.