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الدفاع التركية تعلن عن إنشاء مركز عمليات مشترك مع سوريا

Lebanon 24
25-04-2025 | 04:55
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كشفت أنقرة عن إنشاء مركز عمليات مشترك مع دمشق بناء على طلب الحكومة السورية الجديدة والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الدول المعنية.
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ونقلت صحيفة "زمان" التركية أن هذا الاتفاق يأتي أيضا في إطار التقارب بين البلدين بعد سقوط النظام السوري السابق.
 
وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان لها: "الموارد والإمكانات في سوريا ملك للشعب السوري، ونحن نتابع عن كثب عملية تسليم سد تشرين إلى الحكومة السورية الجديدة".

وأضافت: "تركز طلبات الإدارة السورية على التعاون في مكافحة التهديدات الإرهابية، خاصة تنظيم داعش".

كما أشارت الوزارة إلى أن اجتماعاً وزارياً عُقد في الأردن يوم 9 آذار الماضي، بمشاركة تركيا والعراق وسوريا ولبنان، حيث اتفقت الدول الخمس على دعم دمشق في حربها ضد الإرهاب، وخاصة مواجهة تنظيم "داعش".

وتابعت: "بناءً على طلب الحكومة السورية الجديدة والتفاهمات مع الدول المعنية، تم الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك".

وأكدت أن الاجتماعات الفنية بين الدول المشاركة لا تزال مستمرة لتنفيذ مركز العمليات الموحد المزمع إنشاؤه في سوريا. (روسيا اليوم) 
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