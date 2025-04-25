الدفاع التركية تعلن عن إنشاء مركز عمليات مشترك مع سوريا

كشفت عن إنشاء مركز عمليات مشترك مع بناء على طلب الحكومة الجديدة والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الدول المعنية.

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ونقلت صحيفة "زمان" أن هذا الاتفاق يأتي أيضا في إطار التقارب بين بعد سقوط النظام السوري السابق.

وأوضحت في بيان لها: "الموارد والإمكانات في ملك للشعب السوري، نتابع عن كثب عملية تسليم سد تشرين إلى الحكومة السورية الجديدة".



وأضافت: "تركز طلبات على التعاون في مكافحة التهديدات الإرهابية، خاصة تنظيم داعش".



كما أشارت إلى أن اجتماعاً وزارياً عُقد يوم 9 آذار الماضي، بمشاركة والعراق وسوريا ولبنان، حيث اتفقت الدول الخمس على دعم دمشق في حربها ضد الإرهاب، وخاصة مواجهة تنظيم "داعش".



وتابعت: "بناءً على طلب الحكومة السورية الجديدة والتفاهمات مع الدول المعنية، تم الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك".



وأكدت أن الاجتماعات الفنية بين الدول المشاركة لا تزال مستمرة لتنفيذ الموحد المزمع إنشاؤه في سوريا. (روسيا اليوم)