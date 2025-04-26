انفجارات في قاعدة شمال أم درمان

في استمرار للهجمات "المسيرة" التي تنفذها على مواقع للجيش السوداني، دوت انفجارات عنيفة سُمع شمالي مدينة أم درمان التي تشكّل الجزء الأكبر من عاصمة البلاد.

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كما أشار إلى أن ألسنة اللهب تصاعدت من داخل قاعدة وادي سيدنا الجوية وجبل سركاب التابع للجيش، عقب استهداف مرافق داخل بطائرات مسيّرة بعيدة المدى تابعة لقوات الدعم السريع.



في حين سمعت المضادات الأرضية التابعة للجيش وهي تحاول التصدي للمسيرات.

وكانت قوات الدعم السريع كثفت في الآونة الأخيرة من هجماتها على مواقع عسكرية ومنشآت حيوية داخل مناطق سيطرة الجيش باستخدام مسيّرات استراتيجية.أما أحدث هذه الهجمات فكان عبر استهداف محطة عطبرة التحويلية للكهرباء في وقت مبكر فجر أمس الجمعة، ما أدى إلى انقطاعات متكررة في الكهربائي بعدد من ولايات البلاد.يشار إلى أن الجيش كان حقق خلال الشهرين الماضيين مكاسب كبيرة في العاصمة الخرطوم، حيث سيطر على أغلب المواقع العسكرية والدبلوماسية المهمة، وتمكن من طرد الدعم السريع من العديد من المراكز.إلا أن قوات الدعم السريع أكدت أنها لن تستسلم، وكثفت هجماتها لاسيما عبر الطائرات المسيرة ضد الجيش.