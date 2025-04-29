مُجددا.. الاشتباكات تتجدد بين الدروز وفصائل سورية

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نقلت "الميادين" عن مصادر محلية قولها أن اشتباكات عنيفه تدور في هذه الاثناء في اشرفية صحنايا جنوبي بين فصائل مسلحة ومقاتلين من في المنطقة.أضافت:" فرضت حظراً للتجوال في مدينة أشرفية صحنايا جنوبي دمشق".