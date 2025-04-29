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مُجددا.. الاشتباكات تتجدد بين الدروز وفصائل سورية

Lebanon 24
29-04-2025 | 15:34
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نقلت "الميادين" عن مصادر سورية محلية قولها أن اشتباكات عنيفه تدور في هذه الاثناء في اشرفية صحنايا جنوبي دمشق بين فصائل مسلحة ومقاتلين من الدروز في المنطقة.
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أضافت:" قوات الأمن فرضت حظراً للتجوال في مدينة أشرفية صحنايا جنوبي دمشق".
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