النيابة توجه تهمة "إساءة استخدام السلطة" لرئيس كوريا الجنوبية السابق

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وجّهت في ، الخميس، تهمة "إساءة " للرئيس السابق بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كانون الأول.وأوضحت العامة التي لم تطلب توقيف يون الذي عزل من منصبه في مطلع نيسان أن "تحقيقات إضافية في مسألة إساءة استخدام السلطة أفضت إلى توجيه هذا الاتهام الإضافي" بعد اتهام الرئيس السابق بـ"التمرّد" في كانون الثاني.