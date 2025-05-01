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النيابة توجه تهمة "إساءة استخدام السلطة" لرئيس كوريا الجنوبية السابق

Lebanon 24
01-05-2025 | 01:52
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وجّهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، الخميس، تهمة "إساءة استخدام السلطة" للرئيس السابق يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كانون الأول.
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وأوضحت النيابة العامة التي لم تطلب توقيف يون الذي عزل من منصبه في مطلع نيسان أن "تحقيقات إضافية في مسألة إساءة استخدام السلطة أفضت إلى توجيه هذا الاتهام الإضافي" بعد اتهام الرئيس السابق بـ"التمرّد" في كانون الثاني.
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