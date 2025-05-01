ترامب يهدّد أي دولة تشتري النفط من إيران

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وجّه الرئيس الأميركي ، الخميس، تهديدات بفرض عقوبات على أو جهة تشتري ، في تحذير أُطلق بعد تأجيل محادثات كانت مُقررة بشأن البرنامج المتقدم بسرعة.وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب التوقف الآن عن جميع مشتريات الإيراني أو " وأضاف أن أي دولة أو شخص يشتري تلك المنتجات من لن يكون قادرا على القيام بأي تعاملات تجارية مع "بأي شكل من الأشكال".وجاء تهديد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان عن تأجيل المفاوضات النووية التي كانت مقررة هذا الأسبوع. وقال في منشور على منصة "إكس": "لأسباب لوجستية، نعيد جدولة الاجتماع الأميركي الإيراني المقرر يوم السبت 3 بشكل مؤقت. سيتم الإعلان عن تواريخ جديدة عند التوصل إلى اتفاق مشترك".وأشار المتحدث باسم ، بقائي، إلى أن المفاوضات تم تأجيلها "بناء على طلب وزير الخارجية العماني"، مؤكدا أن إيران لا تزال ملتزمة بالوصول إلى "اتفاق عادل ودائم". (سكاي نيوز)