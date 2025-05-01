Advertisement

إقتصاد

ترامب يهدّد أي دولة تشتري النفط من إيران

Lebanon 24
01-05-2025 | 23:08
A-
A+
Doc-P-1354658-638817630617564803.png
Doc-P-1354658-638817630617564803.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، تهديدات بفرض عقوبات على أي دولة أو جهة تشتري النفط الإيراني، في تحذير أُطلق بعد تأجيل محادثات كانت مُقررة بشأن البرنامج النووي الإيراني المتقدم بسرعة.
Advertisement

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب التوقف الآن عن جميع مشتريات النفط الإيراني أو المنتجات البترولية" وأضاف أن أي دولة أو شخص يشتري تلك المنتجات من إيران لن يكون قادرا على القيام بأي تعاملات تجارية مع الولايات المتحدة "بأي شكل من الأشكال".

وجاء تهديد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان سلطنة عمان عن تأجيل المفاوضات النووية التي كانت مقررة هذا الأسبوع. وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة "إكس": "لأسباب لوجستية، نعيد جدولة الاجتماع الأميركي الإيراني المقرر يوم السبت 3 مايو بشكل مؤقت. سيتم الإعلان عن تواريخ جديدة عند التوصل إلى اتفاق مشترك".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى أن المفاوضات تم تأجيلها "بناء على طلب وزير الخارجية العماني"، مؤكدا أن إيران لا تزال ملتزمة بالوصول إلى "اتفاق عادل ودائم". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: عقوبات على مصفاة صينية اشترت نفطا من إيران بأكثر من مليار دولار
lebanon 24
02/05/2025 11:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يهدد إيران بقصف "لم تشهد مثله من قبل"
lebanon 24
02/05/2025 11:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يُهدّد إيران: سنقصفكم بطريقة لم تشهدوا مثلها من قبل
lebanon 24
02/05/2025 11:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم قيود التصدير.. دولة تشتري أسلحة بمئات الملايين من إسرائيل
lebanon 24
02/05/2025 11:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:26 | 2025-05-02
04:00 | 2025-05-02
03:30 | 2025-05-02
03:14 | 2025-05-02
03:10 | 2025-05-02
02:43 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24