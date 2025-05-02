لا يُسمح بدخولها إلا لأعضاء دائرته المقربة.. لأول مرة جولة داخل شقة بوتين "الذهبية" في الكرملين (فيديو)

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تساءل الكثيرون لسنوات عديدة عن طبيعة الحياة في مقر إقامة الخاص في ، والذي لا يُسمح بدخوله إلا لأعضاء دائرته المقربة المحروسة.لكن الآن، كُشف النقاب أخيرًا عن سر ما يكمن خلف الباب حيث أتاح للجمهور لمحةً أولى من نوعها داخل شقته الفخمة.ففي فيديو غير مسبوق، يُمكن رؤية الزعيم الروسي وهو يتحدث مع صحافي محلي خارج منزله - بالقرب من مكتبه - قبل أن يكشف عما بداخله.. يفتح بابه المُطلي بالذهب ويقول: "نعم، هذه هي الشقة. كما ترون، إنها ليست بعيدة"، قبل أن يدعو الصحافي زاروبين للدخول.يدخل الاثنان قاعةً فخمةً مُزينة بجدران مُذهّبة، ومرايا كبيرة بإطارات ذهبية، وثريات ذهبية، ونباتات غريبة الشكل. تُعرض صورة كبيرة للإمبراطور الروسي ألكسندر الثالث بشكل بارز على طاولة، وتتوسط الغرفة عدة أرائك اللون. ويوجد أيضًا أبيض كبير بجانب النافذة، يزعم بوتين أنه نادرًا ما يعزف عليه.لمشاهدة الفيديوفي فيديوهات أخرى - وهي مقتطفات من مقابلة مطولة من المقرر نشرها في في 4 أيار الجاري، أطلع بوتين زاروبين أيضًا على مكتبة ذات جدران خشبية داكنة، وغرفتي نوم، و" منزلية" صغيرة.في آذار 2023، وفي مقابلة مع برنامج " . الكرملين. بوتين"، قال بوتين إن الجزء غير الرسمي من المفاوضات مع رئيس الشعبية جرى في هذه الشقة."تناولنا غداء عمل، ثم دعوت الرئيس، بصفتي صديقًا، للانتقال إلى غرفة أخرى. "لدي شقة هنا في الكرملين، حيث أقضي الكثير من الوقت مؤخرًا، أعمل هنا وأقضي الليل فيها كثيرًا، لذلك انتقلنا إلى هناك، وجلسنا بجانب المدفأة نشرب الشاي، وتحدثنا عن كل شيء ببطء"، قال بوتين آنذاك.يأتي فيديو شقة الكرملين بعد تسريب لقطات العام الماضي، والتي كشفت عن تجديد بوتين لقصره الواقع على قمة جرف، والذي تبلغ تكلفته مليار جنيه إسترليني، حيث تخلص من غرفة نومه الراقصة، وأنشأ كنيسة بـ"عرش" لاستخدامه الشخصي.(العربية)