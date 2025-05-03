نتنياهو يؤجل زيارته إلى أذربيجان

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أعلن مساء اليوم السبت، أن الأخير أرجأ زيارته المقررة إلى أذربيجان، على خلفية التطورات في وسوريا.وقال المكتب في بيان: "في ضوء التطورات في قطاع غزة وسوريا، وبسبب جدول أعمال سياسي وأمني مزدحم، قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيل زيارته إلى أذربيجان إلى موعد آخر".