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نتنياهو يؤجل زيارته إلى أذربيجان

Lebanon 24
03-05-2025 | 13:53
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم السبت، أن الأخير أرجأ زيارته المقررة إلى أذربيجان، على خلفية التطورات في قطاع غزة وسوريا.
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وقال المكتب في بيان: "في ضوء التطورات في قطاع غزة وسوريا، وبسبب جدول أعمال سياسي وأمني مزدحم، قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيل زيارته إلى أذربيجان إلى موعد آخر".


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