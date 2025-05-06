حماس ترفض "الابتزاز الإسرائيلي" وتشترط اتفاقًا شاملًا لوقف النار

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أكدت حركة " " رفضها لما وصفته بـ"الضغوط والابتزازات "، مشددة على أنها لن ترضخ للتهديدات، وذلك في تصريحات أدلى بها القيادي في الحركة يوم الاثنين.وقال مرداوي: "نؤكد أن كل الضغوط والابتزازات لن تدفعنا للتخلي عن حقوقنا ومقدساتنا. لن تتعاطى مع المقدم بتاريخ 13 نيسان تحت التهديد، ونتمسك بموقفنا الثابت الذي يلقى قبولًا شعبيًّا واسعًا".وأوضح أن الحركة ترفض أي اتفاق جزئي، مشددًا على أن "لا صفقة إلا إذا كانت شاملة، تتضمن وقفًا تامًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملاً من ، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، إلى جانب إطلاق سراح جميع الأسرى من الجانبين".وتأتي تصريحات مرداوي في ظل تقارير إعلامية أفادت بأن حددت زيارة الرئيس الأميركي المقبلة للمنطقة كمهلة نهائية للتوصل إلى صفقة جديدة بشأن الرهائن، محذّرة من عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في حال فشل المفاوضات.وفي السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن خطة توسيع الحرب تشمل إنشاء "منطقة إنسانية موحدة" يُطلب من التوجه إليها، مع طرح خيار مغادرة القطاع كبديل.، أعرب عن قلقه العميق إزاء خطط لتوسيع عملياتها العسكرية، محذرًا من أن تلك الخطط "ستؤدي إلى سقوط عدد لا يُحصى من الضحايا المدنيين ودمار واسع في غزة"، داعيًا إلى وقف فوري للعنف وحماية أرواح المدنيين. (ارم نيوز)