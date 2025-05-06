حماس تدعو لوقف "سياسة التجويع" في غزة

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رفضت ، يوم الثلاثاء اتهامات الرئيس الأميركي ، بسيطرة الحركة على المساعدات الإنسانية الواردة إلى ، معتبرة أن هذه التصريحات تعكس رواية الحكومة دون الاعتماد على حقائق ميدانية، أو تقارير منظمات دولية.وقالت حماس في بيان إن "هذه المزاعم تتناقض مع التقارير الصادرة عن والمنظمات الإنسانية العاملة في القطاع، والتي توثق معاناة المدنيين وغياب أي بنية فعلية تتيح السيطرة على المساعدات في ظل الدمار الواسع وانهيار البنية التحتية".وأشارت الحركة إلى أن ما وصفته بـ"التكرار غير المبرر لرواية حكومة " يساهم في تبرير سياسة الحصار و"التجويع المنهجي" التي تمارسها في قطاع غزة، مطالبة باتخاذ موقف "أكثر مسؤولية" يتسق مع .وأضاف البيان أن "الأولوية لا ينبغي أن تكون في إرسال كميات رمزية من الغذاء، بل في ضمان وصول المساعدات دون عوائق، وفتح المعابر المغلقة منذ أكثر من شهرين أمام تدفق المواد الأساسية المنقذة للحياة". (سكاي نيوز)