ترامب: الهند وافقت على إلغاء كافة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية

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وقال في بداية اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي : "الهند على سبيل المثال، لديها رسوم جمركية من بين الأعلى في العالم، وقد وافقت بالفعل على إلغائها، ستلغيها تماما، لقد وافقوا بالفعل، ما كانوا ليفعلوا ذلك مع أي غيري".وكان قد صرح في وقت سابق، بأن ونيودلهي وضعتا اللمسات الأخيرة على إطار المفاوضات التجارية بين البلدين، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لزيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى أكثر من 500 مليار دولار بحلول عام 2030.وقال ، في على هامش زيارته إلى العاصمة نيودلهي الشهر الماضي: "يسعدنا أن نعلن رسميا أن والهند قد وضعتا اللمسات الأخيرة على الشروط المرجعية للمفاوضات التجارية. أعتقد أن هذه خطوة حيوية نحو تعزيز التعاون بين البلدين".وذكر فانس أن ورئيس الوزراء أعلنا في شباط الماضي، عن خطط لزيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى أكثر من 500 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي.ودعا فانس الهند إلى دراسة إمكانية إزالة بعض الحواجز غير الجمركية التي تعيق دخول الشركات إلى سوق الطاقة الهندية.