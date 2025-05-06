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عربي-دولي

بعد سقوط الأولى.. طائرة أميركية جديدة فُقدت في البحر الأحمر

Lebanon 24
06-05-2025 | 23:18
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كشف مسؤولان أميركيانعن أنّ مقاتلة أميركية من طراز إف-18 فُقدت في البحر الأحمر أمس الثلاثاء بعد أن انحرفت عن مدرج حاملة الطائرات هاري إس ترومان، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع تقريبا.
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وأضاف المسؤولان، أن الطائرة لم تتمكن من التوقف بشكل صحيح بعد هبوطها على حاملة الطائرات. وقال أحدهما إن الطيارين قفزا بالمظلة قبل سقوط الطائرة في الماء، وتم انتشالهما بواسطة طائرة هليكوبتر خاصة بالإنقاذ.

ولم تصدر البحرية تعليقا على الأمر حتى الآن.

وقال أحد المسؤولين إن التقييمات الطبية أظهرت أن الطيارين أصيبا بجروح طفيفة، ولم يصب أي من الأفراد العاملين بالمدرج بأذى.

وفي الأسبوع الماضي، سقطت طائرة مقاتلة أخرى في البحر من حاملة الطائرات نفسها، والتي كانت تساعد في الضربات الأمريكية على جماعة الحوثي في اليمن.

وتبلغ تكلفة المقاتلة الأميركية 60 مليون دولار أو أكثر، ويندر وقوع مثل هذه الحوادث. ومن المرجح أن يؤدي وقوع حادثتين في هذه الفترة القصيرة إلى تدقيق في عمليات حاملة الطائرات. (العين الاخبارية)
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