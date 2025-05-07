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عربي-دولي

تحطم طائرة مقاتلة في كشمير دون تحديد هويتها

Lebanon 24
07-05-2025 | 00:16
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أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر رسمية هندية مطلعة، بأن طائرة مقاتلة سقطت في إقليم جامو وكشمير في الأراضي الاتحادية الهندية، مما أدى إلى إصابة الطيار.
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وأشارت الوكالة إلى أن الطيار الذي كان يقود الطائرة القتالية، تعرض للإصابة وتم نقله إلى المستشفى.

ويلفت النظر أنه لم يتم من جانب الوكالة ومصادرها، تحديد القوات المسلحة التي تتبع لها الطائرة الحربية ولا طرازها.

في وقت سابق، أكد الجيش الهندي تنفيذ ضربة دقيقة على معسكرات إرهابية في باكستان، وأعلنت الحكومة الهندية عن إطلاق عملية عسكرية تحمل اسم "سيندور"، استهدفت من خلالها 9 مواقع مرتبطة بالبنية التحتية للإرهاب في باكستان وجامو وكشمير الخاضعة لسيطرتها.

ووفقا لبيان رسمي، فإن العملية نفذت بشكل مركز ومدروس دون استهداف أي منشآت عسكرية باكستانية، في خطوة وصفت بأنها "غير تصعيدية" وتعكس ضبط النفس في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ.

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