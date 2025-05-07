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عربي-دولي

"خلال الـ24 ساعة القادمة"... كلام غامض من ترامب عن غزة

Lebanon 24
07-05-2025 | 15:48
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن من المقرر صدور مزيد من المعلومات بشأن غزة الخميس بشأن مقترح جديد للإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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وقال ترامب في البيت الأبيض "هناك الكثير من الحديث يدور حول غزة حاليا. ستعرفون على الأرجح خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة".
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