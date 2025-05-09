الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تدريبات تحاكي شنّ هجمات نووية مضادة

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أعلنت الجمعة أن الزعيم الكوري تدريبات تحاكي شنّ هجمات نووية مضادة ضد سول وواشنطن.ويأتي هذا الإعلان غداة تجارب صاروخية أجرتها وشملت، وفقا لسيول، "أنواعا مختلفة" من الصواريخ البالستية القصيرة المدى.ورجّح الجيش الكوري الجنوبي أن تكون هذه التجارب الصاروخية مرتبطة بصادرات الأسلحة الشمالية إلى .من جهتها، قالت الشمالية الرسمية إن التدريبات شملت نظاما صاروخيا وصاروخا بالستيا تكتيكيا.وبحسب الوكالة فإن المناورات شملت تدريبات مفصّلة على "الإجراءات والعمليات للانتقال السريع إلى وضع الهجوم المضاد".وأوضحت الوكالة أنه "تمّ تحقيق هدف التدريب وتمّ التحقّق من موثوقية نظام القيادة والتعبئة على الاستجابة السريعة لأي أزمة نووية".وتخضع بيونغيانغ لعقوبات فرضتها عليها بسبب برنامجها النووي.وتحظر هذه على الشمالية امتلاك صواريخ بالستية.وتأتي هذه التدريبات بعد نحو أسبوع من إصدار الزعيم الكوري الشمالي أمرا بتسريع التسلّح النووي لقواته البحرية.وتملك كوريا الشمالية السلاح النووي الذي تؤكد باستمرار أنه ضروري في مجال الردع إزاء المناورات "العدوانية" التي تجريها وسول.وفي أبريل الماضي، كشفت بيونغيانغ عن مدمّرة زنتها 5000 طن أطلقت عليها اسم "تشوي هيون" ورجّح بعض المحللين أن تكون مجهّزة بصواريخ نووية تكتيكية قصيرة المدى.ونظريا، لا تزال الكوريتان في حالة حرب إذ إن الحرب التي بينهما بين عامي 1950 و1953 انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام.