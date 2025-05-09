عن الاتفاق بين ترامب والحوثيين.. هذا ما كشفه موقع أميركي

ذكر موقع "The National Review" الأميركي أن "الرئيس الأميركي رفع من مستوى الحملة الجوية المتقطعة التي ورثها عن إدارة ضد الحوثيين. وأعلن في بداية حملته ضد الحوثيين: "كان رد ضعيفًا للغاية، لذا واصل الحوثيون المتهورون هجماتهم". وكان محقًا في ذلك. فعلى عكس سلفه، نفّذ البنتاغون بقيادة ترامب أكثر من 100 غارة جوية على مجموعة من الأهداف داخل اليمن لم يسبق لبايدن أن هاجمها، ولم تشمل هذه الأهداف المواقع العسكرية فحسب، بل شملت أيضًا مراكز القيادة والسيطرة المتمركزة في المناطق الحضرية ذات الأغلبية المدنية، حيث اعتقدت قيادة الحوثيين أنها ستكون في مأمن من الانتقام الأميركي".

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وبحسب الموقع، "كانت حملة ترامب مكلفة. لقد أنفقت ملايين الدولارات على معدات دفاعية وهجومية، وخسرت ما لا يقل عن تسع طائرات مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper بنيران العدوّ، وطائرتين مقاتلتين من طراز F/A-18 Super Hornet في حوادث مختلفة. لكن زيادة المخاطر هي ثمن زيادة الكفاءة في ساحة المعركة، وقد حقق نهج الإدارة تجاه تهديد الحوثيين عائدًا على هذا الاستثمار. وتشير التقارير العامة إلى أن الولايات المتحدة عززت قدراتها على جمع المعلومات الاستخبارية ضد الحوثيين في الأسابيع الأخيرة، ونتيجةً لذلك، تحسنت دقة ضرباتها على مواقع إطلاق الصواريخ ومستودعات الإمدادات التابعة للحوثيين، ونجحت الولايات المتحدة في اعتراض المزيد من الشحنات غير المشروعة من الطائرات المسيّرة والصواريخ قبل وصولها إلى مشارف العربية".

وتابع الموقع، "قد لا تكون الهجمات الصاروخية المحمومة التي يشنها الحوثيون على استعراضًا للقوة بقدر ما هي علامة ضعف، حتى وإن نجحت بعض تلك الصواريخ والطائرات المسيّرة في الإفلات من الدفاعات الجوية وسقطت على مقربة مُقلقة من أهداف مهمة. ربما يكون الحوثيون في وضع حيث يطلقون ما في وسعهم ما داموا قادرين على ذلك. في غضون ذلك، كوفئت الجماعة على جهودها بضربات إسرائيلية بلغت ذروتها بتدمير مطار صنعاء بالكامل. ولهذا السبب ربما لا يكون مفاجئا أن يعلن ترامب يوم الثلاثاء أنه تلقى نبأ مفاده أن الجماعة المسلحة تسعى إلى السلام. وقال ترامب إن الحوثيين "لم يعودوا يرغبون في القتال". وأضاف: "يقولون إنهم لن يفجروا السفن بعد الآن، وهذا هو هدفنا". ووفقًا للرئيس، فقد "استسلمت الجماعة المسلحة"، "ولكن الأهم من ذلك، أننا سنصدق وعدهم". وكدليل نية الولايات المتحدة، "سنوقف القصف"."

وأضاف الموقع، "لكن إعلان الرئيس عن النصر قد يكون سابقًا لأوانه. ربما تكون حملة التنظيم الإرهابي، من اختطاف ونهب ووحشية في مضيق باب المندب، قد تضاءلت استجابةً لضغط البنتاغون المتزايد على الجماعة، لكن لا ينبغي لنا أن نقبل وعدًا زائفًا بتجنب مهاجمة السفن في على محمل الجد. فالقرصنة لعبة يمارسها الحوثيون، بدرجات متفاوتة من الشدة، منذ عقد من الزمان. علاوة على ذلك، لا تزال شركات الشحن الدولية، التي حولت مسار سفنها بعيدًا عن قناة السويس، تتجنب المنطقة، مما يزيد من تكاليف النقل العالمية ويشكك في التفوق البحري الأميركي. ولا توجد آليات يمكنهم الاعتماد عليها للتحقق من استسلام الحوثيين ونزع سلاحهم".

وبحسب الموقع، "في نهاية المطاف، قد يكون لوقف إطلاق النار علاقة بإيران أكثر منه بوكيلها. وصرحت مصادر مطلعة على المفاوضات لشبكة CNN: "من المتوقع أن يشكل هذا التراجع زخماً للمحادثات الشاملة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن ". إذا كان هذا صحيحًا، فينبغي لترامب تجنب الانجرار إلى نفس الديناميكية التي دفعت إلى إبرام الاتفاق الإيراني المعيب للغاية عام 2015. فقد كان هدف الوحيد هو إبرام ما يمكن تسميته اتفاقًا نوويًا، حتى لو كان يُشرّع تخصيب اليورانيوم وبرنامج الصواريخ الإيراني. ترامب مُحقٌّ عندما يقول، كما يفعل دائمًا، إنه لا يُمكن السماح لإيران بتطوير قنبلة نووية. لقد أظهرت الجمهورية الإسلامية إرادةً انتحاريةً لاستخدامها، ويمكنها إطلاق رأس حربي فوق المدن الأميركية ومدن حلفائنا. لكن لا يُمكن لترامب أن يقع في فخ أوباما المتمثل في الرغبة في التوصل إلى اتفاق مهما كانت مزاياه".