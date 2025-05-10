Advertisement

أعلنت الدفاع الروسية استمرار قواتها بوقف إطلاق النار بمنطقة العملية العسكرية في والبقاء بمواقعها بموجب هدنة عيد النصر، واكتفاءها بالرد على انتهاكها.وبحسب بيان : "وفقا لقرار للقوات المسلحة الروسية، واستنادا إلى الاعتبارات الإنسانية، خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر، واعتبارا من منتصف ليل يوم 8 ، تواصل مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار، والبقاء في الخطوط والمواقع التي سيطرت عليها سابقا".وأضاف البيان: "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، لم توقف القوات عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية، وقامت بأربع محاولات لاختراق الحدود الروسية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود، بالإضافة إلى 22 هجوما واستطلاعا واحدا في مناطق تيتكينو في ، وبافلوفكا، وبودكي في ، وبيريزنيكي في ، ونوفوغوروفكا في لوغانسك الشعبية، وليبوفوي، وريدكودوب، وفالنتينوفكا، ودزيرجينسك، ورومانوفكا، ونوفولينوفكا، وميروليوبوفكا، وأوليانوفكا، وإليزافيتوفكا، وترويتسكوي، وأليكسييفكا، ونوفوالكساندروفكا، وكوتلياروفكا، ونوفوسيرغيفكا، وفيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "وفي ظل هذه الظروف، ترد القوات الروسية بالمثل على انتهاكات نظام وقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وستواصل التصرف وفقًا للوضع الحالي، والرد على جميع التعديات الإجرامية لنظام ". (روسيا اليوم)