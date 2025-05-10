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عربي-دولي
روسيا: التزام متواصل بهدنة عيد النصر مع الرد على الخروقات
Lebanon 24
10-05-2025
|
10:53
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أعلنت الدفاع الروسية استمرار
التزام
قواتها بوقف إطلاق النار بمنطقة العملية العسكرية في
أوكرانيا
والبقاء بمواقعها بموجب هدنة عيد النصر، واكتفاءها بالرد على انتهاكها.
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وبحسب بيان
وزارة الدفاع الروسية
: "وفقا لقرار
القائد الأعلى
للقوات المسلحة الروسية، واستنادا إلى الاعتبارات الإنسانية، خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر، واعتبارا من منتصف ليل يوم 8
مايو
، تواصل مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار، والبقاء في الخطوط والمواقع التي سيطرت عليها سابقا".
وأضاف البيان: "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، لم توقف القوات
الأوكرانية
عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية، وقامت بأربع محاولات لاختراق الحدود الروسية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود، بالإضافة إلى 22 هجوما واستطلاعا واحدا في مناطق تيتكينو في
منطقة كورسك
، وبافلوفكا، وبودكي في
مقاطعة سومي
، وبيريزنيكي في
مقاطعة خاركوف
، ونوفوغوروفكا في
جمهورية
لوغانسك الشعبية، وليبوفوي، وريدكودوب، وفالنتينوفكا، ودزيرجينسك، ورومانوفكا، ونوفولينوفكا، وميروليوبوفكا، وأوليانوفكا، وإليزافيتوفكا، وترويتسكوي، وأليكسييفكا، ونوفوالكساندروفكا، وكوتلياروفكا، ونوفوسيرغيفكا، وفيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "وفي ظل هذه الظروف، ترد القوات الروسية بالمثل على انتهاكات نظام وقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وستواصل التصرف وفقًا للوضع الحالي، والرد على جميع التعديات الإجرامية لنظام
كييف
". (روسيا اليوم)
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