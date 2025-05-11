24
o
بيروت
28
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
8
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"غير جادة"... مسؤول إيراني: بدأنا الاستعداد لـ"فشل المفاوضات النووية"
Lebanon 24
11-05-2025
|
01:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤول إيراني بارز إن المحادثات بين
واشنطن
وطهران بشأن البرنامج
النووي
الإيراني
"غير جادة" من الجانب الأميركي، مشيرا إلى أن بلاده بدأت فعليا الاستعداد لسيناريو فشل هذه المفاوضات.
Advertisement
وفي تصريحات لشبكة "
سي إن
إن" الإخبارية الأميركية، تحدث المسؤول الذي لم يُكشف عن هويته، عن "تقديرات داخل
إيران
بأن هذه المحادثات صممت منذ البداية لتكون فخا لجر الوضع في المنطقة نحو مزيد من التوتر".
واتهم المسؤول
الإيراني واشنطن
بانتهاج ما وصفها بـ"اللعبة السياسية والإعلامية"، من خلال ما اعتبره "انقطاعات وفجوات أسبوعية غير مبررة في مسار المحادثات"، مؤكدا أن بلاده لم تكن ترغب في هذا النمط من التفاوض المتقطع.
وأضاف أن الجانب الأميركي "غير مستعد" لإجراء محادثات سياسية أو تقنية "هادفة"، مشيرا إلى أن الردود التي تقدمها واشنطن "مختصرة وعامة، وتتجاهل في الغالب المقترحات الرئيسية المقدمة من إيران، في حين يتغير الموقف الأميركي باستمرار"، على حد قوله.
والأحد يستأنف كبار المفاوضين الإيرانيين والأميركيين المحادثات، لحل الخلافات بشأن البرنامج النووي لطهران في مسعى لتحقيق تقدم، مع تشديد واشنطن لموقفها قبل زيارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
للشرق الأوسط.
مواضيع ذات صلة
مسؤول إيراني لـ"رويترز": لن نتنازل عن حقّنا في تخصيب اليورانيوم
Lebanon 24
مسؤول إيراني لـ"رويترز": لن نتنازل عن حقّنا في تخصيب اليورانيوم
11/05/2025 09:32:57
11/05/2025 09:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يُحذر: الوقت ينفد لوقف القنبلة النووية الإيرانية
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يُحذر: الوقت ينفد لوقف القنبلة النووية الإيرانية
11/05/2025 09:32:57
11/05/2025 09:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية لـ"الشرق": المفاوضات في الملف الإيراني تتقدم على تلك المتعلقة بغزة
Lebanon 24
الخارجية الأميركية لـ"الشرق": المفاوضات في الملف الإيراني تتقدم على تلك المتعلقة بغزة
11/05/2025 09:32:57
11/05/2025 09:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ"أكسيوس": أحرزنا تقدما بشأن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران
Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ"أكسيوس": أحرزنا تقدما بشأن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران
11/05/2025 09:32:57
11/05/2025 09:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بعد الإفراج عنها.. طالبة مؤيدة لغزة: متحمسة للعودة إلى جامعتي
Lebanon 24
بعد الإفراج عنها.. طالبة مؤيدة لغزة: متحمسة للعودة إلى جامعتي
00:47 | 2025-05-11
11/05/2025 12:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا يلتقي بعائلات الرهائن في أول زيارة له لإسرائيل
Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا يلتقي بعائلات الرهائن في أول زيارة له لإسرائيل
00:40 | 2025-05-11
11/05/2025 12:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء الهدنة الروسية المؤقتة في أوكرانيا وسط تبادل الاتهامات بخرقها
Lebanon 24
انتهاء الهدنة الروسية المؤقتة في أوكرانيا وسط تبادل الاتهامات بخرقها
00:23 | 2025-05-11
11/05/2025 12:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحكمة وضبط النفس"... دول خليجية رحّبت بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
Lebanon 24
"الحكمة وضبط النفس"... دول خليجية رحّبت بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
00:06 | 2025-05-11
11/05/2025 12:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الألمانية ستتوقف عن نشر تفاصيل المساعدات العسكرية لأوكرانيا
Lebanon 24
الحكومة الألمانية ستتوقف عن نشر تفاصيل المساعدات العسكرية لأوكرانيا
23:58 | 2025-05-10
10/05/2025 11:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت متزوجة من إيراني وأشهرت اسلامها.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بتصريحاتها: "عايزة راجل" (فيديو)
Lebanon 24
كانت متزوجة من إيراني وأشهرت اسلامها.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بتصريحاتها: "عايزة راجل" (فيديو)
02:48 | 2025-05-10
10/05/2025 02:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد حادثة الطيران الشراعي في جونية.. إليكم ما كُشف (صور)
Lebanon 24
هذا جديد حادثة الطيران الشراعي في جونية.. إليكم ما كُشف (صور)
08:55 | 2025-05-10
10/05/2025 08:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة سورية تروي تفاصيل خاصة عاشتها في منزل بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز (صورة)
Lebanon 24
نجمة سورية تروي تفاصيل خاصة عاشتها في منزل بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز (صورة)
03:05 | 2025-05-10
10/05/2025 03:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
على طبيعتها وبلا فلتر.. انتشار صور لياسمين صبري من دون ماكياج شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
على طبيعتها وبلا فلتر.. انتشار صور لياسمين صبري من دون ماكياج شاهدوا كيف بدت
02:51 | 2025-05-10
10/05/2025 02:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت وقفزت فرحاً.. أصالة نصري تحتفل بزفاف ابن شقيقتها وتخطف الأنظار بفستان أبيض (فيديو)
Lebanon 24
رقصت وقفزت فرحاً.. أصالة نصري تحتفل بزفاف ابن شقيقتها وتخطف الأنظار بفستان أبيض (فيديو)
04:17 | 2025-05-10
10/05/2025 04:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:47 | 2025-05-11
بعد الإفراج عنها.. طالبة مؤيدة لغزة: متحمسة للعودة إلى جامعتي
00:40 | 2025-05-11
وزير خارجية ألمانيا يلتقي بعائلات الرهائن في أول زيارة له لإسرائيل
00:23 | 2025-05-11
انتهاء الهدنة الروسية المؤقتة في أوكرانيا وسط تبادل الاتهامات بخرقها
00:06 | 2025-05-11
"الحكمة وضبط النفس"... دول خليجية رحّبت بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
23:58 | 2025-05-10
الحكومة الألمانية ستتوقف عن نشر تفاصيل المساعدات العسكرية لأوكرانيا
23:31 | 2025-05-10
هزة أرضية تضرب البحر المتوسط قبالة طرابلس.. وهذه قوتها
فيديو
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
11/05/2025 09:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
11/05/2025 09:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
03:06 | 2025-05-09
11/05/2025 09:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24