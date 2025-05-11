الجيش الإسرائيلي يسحب لواء المظليين من الجبهة الشمالية مع سوريا... إلى أين نقله؟

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وأضاف: "حالياً، تستعد القوات ضمن الفرقة 98 لمهام إضافية في قطاع غزة، في إطار الجهد لتوسيع القتال في القطاع". أعلن الجيش عن سحب قوات من على الحدود مع استعدادا للمشاركة في توسيع الحرب البرية داخل ضمن الفرقة 98.وأضاف: "حالياً، تستعد القوات ضمن الفرقة 98 لمهام إضافية في قطاع غزة، في إطار الجهد لتوسيع القتال في القطاع".

وذكّر أنه "في إطار النشاط العسكري، نفذت قوات لواء المظليين، بقيادة الطواقم القتالية في الفرقة 210، عشرات المداهمات على مواقع ، صودرت خلالها مئات الوسائل القتالية وتم تدميرها". (روسيا اليوم)