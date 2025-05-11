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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يسحب لواء المظليين من الجبهة الشمالية مع سوريا... إلى أين نقله؟

Lebanon 24
11-05-2025 | 09:20
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن سحب قوات لواء المظليين من الجبهة الشمالية على الحدود مع سوريا استعدادا للمشاركة في توسيع الحرب البرية داخل قطاع غزة ضمن الفرقة 98.
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وأضاف: "حالياً، تستعد القوات ضمن الفرقة 98 لمهام إضافية في قطاع غزة، في إطار الجهد لتوسيع القتال في القطاع".
 
 
وذكّر أنه "في إطار النشاط العسكري، نفذت قوات لواء المظليين، بقيادة الطواقم القتالية في الفرقة 210، عشرات المداهمات على مواقع سورية، صودرت خلالها مئات الوسائل القتالية وتم تدميرها". (روسيا اليوم)
 
 
 
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