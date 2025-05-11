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عربي-دولي

ترامب: بدأت أشك في إمكان توصل أوكرانيا إلى اتفاق مع روسيا

Lebanon 24
11-05-2025 | 12:55
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد إنه "بدأ يشك" في إمكان توصل أوكرانيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا، وحث كييف على لقاء مسؤولين روس في تركيا يوم الخميس للتفاوض.
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وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "بدأت أشك في إمكان توصل أوكرانيا إلى اتفاق مع بوتين. الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين لا يريد اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، وإنما يريد الاجتماع يوم الخميس في تركيا للتفاوض على إنهاء محتمل لحمام الدم".
ودعا ترامب أوكرانيا إلى الموافقة فوراً على المفاوضات التي اقترحها بوتين والتي يمكن أن تجري في تركيا في 15 أيار.

وكتب: "يجب على أوكرانيا الموافقة على هذا، وعلى الفور. على الأقل سيتمكنون (الأوكرانيون) من تحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق، وإن لم يكن، فسيدرك القادة الأوروبيون والولايات المتحدة توازن القوى، وسيتمكنون من التصرف بناءً عليه".
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