ترامب: بدأت أشك في إمكان توصل أوكرانيا إلى اتفاق مع روسيا

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وكتب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "بدأت أشك في إمكان توصل أوكرانيا إلى اتفاق مع . (فلاديمير) بوتين لا يريد اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، وإنما يريد الاجتماع يوم الخميس في تركيا للتفاوض على إنهاء محتمل لحمام ". قال الرئيس الأميركي اليوم الأحد إنه "بدأ يشك" في إمكان توصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع ، وحث على لقاء مسؤولين روس في يوم الخميس للتفاوض.وكتب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "بدأت أشك في إمكان توصل أوكرانيا إلى اتفاق مع . (فلاديمير) بوتين لا يريد اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، وإنما يريد الاجتماع يوم الخميس في تركيا للتفاوض على إنهاء محتمل لحمام ".

ودعا ترامب أوكرانيا إلى الموافقة فوراً على المفاوضات التي اقترحها بوتين والتي يمكن أن تجري في تركيا في 15 أيار.



وكتب: "يجب على أوكرانيا الموافقة على هذا، وعلى الفور. على الأقل سيتمكنون (الأوكرانيون) من تحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق، وإن لم يكن، فسيدرك الأوروبيون والولايات المتحدة توازن القوى، وسيتمكنون من التصرف بناءً عليه".