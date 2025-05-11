24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
8
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب: بدأت أشك في إمكان توصل أوكرانيا إلى اتفاق مع روسيا
Lebanon 24
11-05-2025
|
12:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
اليوم الأحد إنه "بدأ يشك" في إمكان توصل
أوكرانيا
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع
روسيا
، وحث
كييف
على لقاء مسؤولين روس في
تركيا
يوم الخميس للتفاوض.
Advertisement
وكتب
ترامب
على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "بدأت أشك في إمكان توصل أوكرانيا إلى اتفاق مع
بوتين
.
الرئيس الروسي
(فلاديمير) بوتين لا يريد اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، وإنما يريد الاجتماع يوم الخميس في تركيا للتفاوض على إنهاء محتمل لحمام
الدم
".
ودعا ترامب أوكرانيا إلى الموافقة فوراً على المفاوضات التي اقترحها بوتين والتي يمكن أن تجري في تركيا في 15 أيار.
وكتب: "يجب على أوكرانيا الموافقة على هذا، وعلى الفور. على الأقل سيتمكنون (الأوكرانيون) من تحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق، وإن لم يكن، فسيدرك
القادة
الأوروبيون والولايات المتحدة توازن القوى، وسيتمكنون من التصرف بناءً عليه".
مواضيع ذات صلة
ترمب: زيلينسكي يبدو أكثر هدوءاً الآن ويريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا
Lebanon 24
ترمب: زيلينسكي يبدو أكثر هدوءاً الآن ويريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا
11/05/2025 23:02:51
11/05/2025 23:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: روسيا وأوكرانيا ستعقدان صفقات تجارية ضخمة معنا وسنحقّق ثروة طائلة بعد توصّلهما إلى اتفاق
Lebanon 24
ترامب: روسيا وأوكرانيا ستعقدان صفقات تجارية ضخمة معنا وسنحقّق ثروة طائلة بعد توصّلهما إلى اتفاق
11/05/2025 23:02:51
11/05/2025 23:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة لاستعادة أموالنا
Lebanon 24
ترامب: نتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة لاستعادة أموالنا
11/05/2025 23:02:51
11/05/2025 23:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لدينا اتفاق معادن مع أوكرانيا سيمكننا من استعادة أموالنا ولكني أقوم بذلك لوقف الحرب
Lebanon 24
ترامب: لدينا اتفاق معادن مع أوكرانيا سيمكننا من استعادة أموالنا ولكني أقوم بذلك لوقف الحرب
11/05/2025 23:02:51
11/05/2025 23:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مجلة أميركية تتحدّث: هل بالإمكان تفادي حرب إسرائيل - إيران؟
Lebanon 24
مجلة أميركية تتحدّث: هل بالإمكان تفادي حرب إسرائيل - إيران؟
16:00 | 2025-05-11
11/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هدنة أوروبية بلا صدى: بوتين يناور وأوروبا تحت الضغط
Lebanon 24
هدنة أوروبية بلا صدى: بوتين يناور وأوروبا تحت الضغط
15:46 | 2025-05-11
11/05/2025 03:46:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس" ستفرج عن جندي اميركي.. إليكم هذا البيان
Lebanon 24
"حماس" ستفرج عن جندي اميركي.. إليكم هذا البيان
15:10 | 2025-05-11
11/05/2025 03:10:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أين وصل التفاوض بين تركيا والعمال الكردستاني؟
Lebanon 24
أين وصل التفاوض بين تركيا والعمال الكردستاني؟
14:33 | 2025-05-11
11/05/2025 02:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الهدنة والمساعدات.. حماس تجري محادثات مع واشنطن
Lebanon 24
بشأن الهدنة والمساعدات.. حماس تجري محادثات مع واشنطن
14:31 | 2025-05-11
11/05/2025 02:31:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جويّ يقترب... الأمطار عائدة والحرارة ستتدنى إليكم تفاصيل الطقس
Lebanon 24
منخفض جويّ يقترب... الأمطار عائدة والحرارة ستتدنى إليكم تفاصيل الطقس
07:53 | 2025-05-11
11/05/2025 07:53:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن توقف والدة وديع الشيخ وشقيقه.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
قوى الأمن توقف والدة وديع الشيخ وشقيقه.. ماذا في التفاصيل؟
13:34 | 2025-05-11
11/05/2025 01:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب البحر المتوسط قبالة طرابلس.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب البحر المتوسط قبالة طرابلس.. وهذه قوتها
23:31 | 2025-05-10
10/05/2025 11:31:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"رضيت بقلبك".. الشيف اللبنانية عبير الصغير تحتفل بعقد قرانها بطريقة رائعة (فيديو)
Lebanon 24
"رضيت بقلبك".. الشيف اللبنانية عبير الصغير تحتفل بعقد قرانها بطريقة رائعة (فيديو)
04:00 | 2025-05-11
11/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ يُهاجم إبنه: "اتطلع على حالك بالمراية قبل ما تحكي على العالم"
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ يُهاجم إبنه: "اتطلع على حالك بالمراية قبل ما تحكي على العالم"
08:14 | 2025-05-11
11/05/2025 08:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2025-05-11
مجلة أميركية تتحدّث: هل بالإمكان تفادي حرب إسرائيل - إيران؟
15:46 | 2025-05-11
هدنة أوروبية بلا صدى: بوتين يناور وأوروبا تحت الضغط
15:10 | 2025-05-11
"حماس" ستفرج عن جندي اميركي.. إليكم هذا البيان
14:33 | 2025-05-11
أين وصل التفاوض بين تركيا والعمال الكردستاني؟
14:31 | 2025-05-11
بشأن الهدنة والمساعدات.. حماس تجري محادثات مع واشنطن
14:21 | 2025-05-11
بعد انتهاء الجولة الجديدة من المفاوضات.. إيران تصفها بـ"الصعبة وأميركا تعتبرها "مشجعة"
فيديو
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
11/05/2025 23:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
11/05/2025 23:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
03:06 | 2025-05-09
11/05/2025 23:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24