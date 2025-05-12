22
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"صدمة داخل إسرائيل".. الآلاف مضطربون نفسياً بسبب غزة!
Lebanon 24
12-05-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع دخول العدوان
الإسرائيلي
على غزة التاسع عشر، ما زالت تبعاته وآثاره بادية على جمهور الإسرائيليين، مما باتوا مختلين عقلياً، ومرضى نفسياً، وغير أكفاء، فضلاً عن تحولهم لمزيد من القسوة وغير الإنسانية.
Advertisement
أورين
هيلمان
، رئيس جمعية "كيشر" لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، كشف أنه "منذ فشل
إسرائيل
في التصدي لهجوم السابع من تشرين الأول 2023، يسير أكثر من 100 ألف إسرائيلي وإسرائيلية لا خدوش على أجسادهم أو وجوههم، لكن أرواحهم مليئة بالندوب، أرواحهم مجروحة، في الداخل، هم مُحطّمون، لا ينامون ليلًا، ويبكون نهارًا، ولم يتمكنوا من العودة لحياتهم الطبيعية لأكثر من عام ونصف".
وأضاف كيشر في مقال نشرته صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"
الإسرائيلية
أنه "وفقا لبيانات التأمين الوطني، بحلول السابع من تشرين الأول، تأثّر 7000 إسرائيلي لأعمال
المقاومة
المعادية، ولكن منذ الفشل وحتى اليوم، وقع 67 ألف آخرون لهذه الأعمال، وربما أكثر، وهناك 13 ألف جريح في صفوف الجيش، ويُتوقع أن يصل هذا العدد لـ20 ألف جريح آخر، إضافة لذلك، يُبلغ 12% من جنود الاحتياط في حرب "السيوف الحديدية" عن أعراض متعددة لاضطراب ما بعد الصدمة".
وأشار إلى أن "هذه البيانات المُقلقة تشير لتأثير نفسي خطير ودائم لخدمة الاحتياط في القتال، وتُثير تساؤلات جدية حول لياقة العائدين من القتال، ومدى استعداد الدولة لرعايتهم، وإذا جمعنا كل هذه الأرقام الصعبة فسنصل لأكثر من 100 ألف إسرائيلي يعانون من إعاقات جديدة بسبب فشل أكتوبر، ومعظمهم يعانون من إعاقات واضحة مثل اضطراب ما بعد الصدمة، وإعاقات ذهنية
غير مرئية
للعالم الخارجي، مستوطنون نجوا من مذبحة حفل "نوفا" بمستوطنة ريعيم صباح السابع من تشرين الأول".
وأوضح أن "جميع هؤلاء الإسرائيليين ما زالوا يحملون ندوب المعركة، صحيح أنهم خرجوا سالمين أجسادًا، لكنهم محطمين أرواحًا، بعضهم فقدوا أطفالهم أو آباءهم أو عائلاتهم بأكملها، والأسوأ من ذلك كله أن
المجتمع الإسرائيلي
، لن يفهم ما حصل، بل وأكثر من ذلك، يعتقد أحيانًا أنهم مختلون عقليًا، مرضى نفسيًا، غير أكفاء، بل هناك وزراء قساة، غير إنسانيين، ومذيعون تلفزيونيون يستغلون إعاقة الإسرائيليين بسبب الحرب للسخرية منهم، واستبعادهم، وانتقادهم".
وأكد أن "التجاهل الحكومي العلني لهؤلاء المصابين بسبب الحرب، هو فشل اجتماعي ذريع، والمجتمع الإسرائيلي ليس أقلّ ذنبًا في هذا من الدولة، الأمر الذي يتطلب من الإسرائيليين عموما أن يخجلوا من مشاعرهم، وصعوباتهم، وآلامهم، وضعفهم، لأن هذه البيانات تتطلب أنه لابد من اتخاذ إجراء جذري، فإعادة التأهيل لا تكفي إطلاقًا، لأنها تساعدهم
على استعادة
عافيتهم، لكنها لا تُمكّنهم من مواصلة حياتهم".
(عربي21)
مواضيع ذات صلة
"كتير موجوعة ونفسي مقطوع".. إعلامية "الجديد" تشعر بالرهبة داخل الاستديو إليكم السبب (صورة)
Lebanon 24
"كتير موجوعة ونفسي مقطوع".. إعلامية "الجديد" تشعر بالرهبة داخل الاستديو إليكم السبب (صورة)
12/05/2025 18:42:53
12/05/2025 18:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"تعبت نفسيًا".. "بلوغر" شهيرة تعتزل باكية بسبب الانتقادات! (فيديو)
Lebanon 24
"تعبت نفسيًا".. "بلوغر" شهيرة تعتزل باكية بسبب الانتقادات! (فيديو)
12/05/2025 18:42:53
12/05/2025 18:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"يتبول على فراشه ولا ينام"... جندي إسرائيلي يعاني من "صدمة غزة"!
Lebanon 24
"يتبول على فراشه ولا ينام"... جندي إسرائيلي يعاني من "صدمة غزة"!
12/05/2025 18:42:53
12/05/2025 18:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات" تريد احداث صدمة
Lebanon 24
"القوات" تريد احداث صدمة
12/05/2025 18:42:53
12/05/2025 18:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
موسكو تدعو لحوار جاد لتحقيق سلام دائم.. وترفض سياسة التهديدات
Lebanon 24
موسكو تدعو لحوار جاد لتحقيق سلام دائم.. وترفض سياسة التهديدات
11:35 | 2025-05-12
12/05/2025 11:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حماس تسلّم الرهينة الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر
Lebanon 24
بالفيديو... حماس تسلّم الرهينة الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر
11:33 | 2025-05-12
12/05/2025 11:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران "تتصرف بذكاء" وزيارتي إلى الشرق الأوسط "تاريخية"... كلام مُثير من ترامب!
Lebanon 24
إيران "تتصرف بذكاء" وزيارتي إلى الشرق الأوسط "تاريخية"... كلام مُثير من ترامب!
11:18 | 2025-05-12
12/05/2025 11:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
يديرها إسرائيليّ.. فضيحة مدوية عن شبكة دولية تتاجر بالأعضاء!
Lebanon 24
يديرها إسرائيليّ.. فضيحة مدوية عن شبكة دولية تتاجر بالأعضاء!
11:00 | 2025-05-12
12/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: تمساح بطول 9 أمتار يقتحم مدرسة أطفال!
Lebanon 24
بالصور: تمساح بطول 9 أمتار يقتحم مدرسة أطفال!
10:55 | 2025-05-12
12/05/2025 10:55:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قوى الأمن توقف والدة وديع الشيخ وشقيقه.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
قوى الأمن توقف والدة وديع الشيخ وشقيقه.. ماذا في التفاصيل؟
13:34 | 2025-05-11
11/05/2025 01:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نتائج أولية.. هذا ما أنتجته الإنتخابات في الشمال
Lebanon 24
نتائج أولية.. هذا ما أنتجته الإنتخابات في الشمال
13:12 | 2025-05-11
11/05/2025 01:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة نانسي عجرم لطفلة تُشعل المواقع.. شاهدوا ماذا حصل على المسرح في هولندا (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة نانسي عجرم لطفلة تُشعل المواقع.. شاهدوا ماذا حصل على المسرح في هولندا (فيديو)
01:56 | 2025-05-12
12/05/2025 01:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي بـ "نيو لوك".. وللمرة الأولى مع هذا النجم!
Lebanon 24
هيفا وهبي بـ "نيو لوك".. وللمرة الأولى مع هذا النجم!
03:51 | 2025-05-12
12/05/2025 03:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاة إعلامية لبنانية من رصاصة طائشة في طرابلس
Lebanon 24
نجاة إعلامية لبنانية من رصاصة طائشة في طرابلس
16:38 | 2025-05-11
11/05/2025 04:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:35 | 2025-05-12
موسكو تدعو لحوار جاد لتحقيق سلام دائم.. وترفض سياسة التهديدات
11:33 | 2025-05-12
بالفيديو... حماس تسلّم الرهينة الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر
11:18 | 2025-05-12
إيران "تتصرف بذكاء" وزيارتي إلى الشرق الأوسط "تاريخية"... كلام مُثير من ترامب!
11:00 | 2025-05-12
يديرها إسرائيليّ.. فضيحة مدوية عن شبكة دولية تتاجر بالأعضاء!
10:55 | 2025-05-12
بالصور: تمساح بطول 9 أمتار يقتحم مدرسة أطفال!
10:52 | 2025-05-12
مباحثات هاتفية بين قائديّ الجيشين الهندي والباكستاني
فيديو
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
12/05/2025 18:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
12/05/2025 18:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
12/05/2025 18:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24