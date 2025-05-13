بعد تلميحات ترامب.. خبراء يكشفون تأثير رفع العقوبات عن سوريا

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لكن كيف سيؤثر هذا الرفع أو التخفيف المرتقب للعقوبات على واقع البلاد التي تعاني من أزمات اقتصادية خانقة جراء سنوات الحرب الطويلة؟ ألمح الرئيس الأميركي ، مساء أمس الإثنين، إلى إمكانية رفع الاقتصادية المفروضة على لتمكينها من تحقيق "انطلاقة جديدة"، وهو ما رحّبت به على الفور.لكن كيف سيؤثر هذا الرفع أو التخفيف المرتقب للعقوبات على واقع البلاد التي تعاني من أزمات اقتصادية خانقة جراء سنوات الحرب الطويلة؟

تعليقاً على ذلك أشارت الأكاديمية والمحللة الاقتصادية لانا بادفان إلى أن "رفع العقوبات الأميركية يمكن أن يُحدث تحولًا جذريًا في الاقتصاد السوري، حيث سيسمح بفتح الأسواق أمام البضائع والسلع الأساسية، مما يسهل الحصول على المواد الغذائية والدوائية."



كما رأت أن ذلك "سيفتح المجال أمام مشاريع التي تحتاجها البنية التحتية المتضررة من النزاع، بما يشمل بناء المدارس والمستشفيات والطرق".

وقالت بادفان لـ "العربية.نت": "رغم التخفيف المحتمل للعقوبات الأميركية، يبقى هناك تحديات كبيرة تواجه هذا المسار، بما في ذلك استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والتهديدات الأمنية، فالأوضاع الحالية تتطلب استعادة الثقة بين مختلف الفئات المجتمع السوري، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية"، وفق تعبّيرها.



كما أضافت أن "رفع العقوبات ينبغي أن يشمل إجراءات تضمن الشفافية ومكافحة الفساد، بحيث تُستخدم الموارد بشكل فعّال في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة. لذا، فإن الحلول الفعّالة تتطلب تنسيقًا بين الجهود الدولية والمحلية، لضمان أن يكون رفع العقوبات خطوة نحو تحقيق سلام دائم واستقرار شامل، وليس مجرد إجراء اقتصادي بحت".



"مناخ إيجابي"

في حين رأى المحلل الاقتصادي عابد فضيلة أنه " ربّما من المبكر الحديث عن حجم التأثير الإيجابي لرفع العقوبات الأميركية الذي مؤخراً خاصة أنه لم يُعرف بعد حدود وطبيعة هذا التخفيض وتوقيت ذلك".



وقال فضيلة لـ "العربية.نت": "باعتبار أن التخفيض الأميركي للعقوبات سيليه قرار مماثل ومن جهات أخرى، فهذا لا يعني تحقيق رخاء اقتصادي واجتماعي فوري، لكنه سيخلق مبدئياً مناخاً استثمارياً إيجابياً وقوياً للمستثمرين السوريين وغير السوريين".

وتابع أن "هذه القرارات ستنعكس أيضاً على التعاون الاقتصاد الدولي السوري - الأجنبي؛ لذا فإن مسألة رفع العقوبات ليست هي بذاتها الحل السحري لأزمات الاقتصاد السوري بل الأهم هو الانفتاح وحجم الاستثمارات التي ستليها والمتوقع أنها ستكون هائلة على المديين المتوسط والطويل".



إلى ذلك أشار الأكاديمي والخبير الاقتصادي السوري عمار يوسف إلى أن "إلغاء العقوبات الأميركية يعني فتح الباب أمام المستثمرين خاصة أن البلاد تعرّضت لدمار كبير وتعد اليوم أرض خصبة لمشاريع كثيرة كإعادة الإعمار والاستثمار في قطاعي والطاقة والسياحة والزراعة".



"مسألة ضرورية"

وقال لـ "العربية.نت" إن "هناك معوقات كبيرة أمام الاقتصاد السوري، لكن رفع العقوبات مسألة ضرورية وفي غاية الأهمية وستساهم في استعادة ما خسرته البلاد جرّاء الحرب من خلال إعادة الإعمار وعودة الانتاج المحلي في قطاعاتٍ متعددة".



وتطالب السلطات الجديدة في منذ توليها الحكم عقب الإطاحة بنظام ، برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.