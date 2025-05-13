Advertisement

عربي-دولي

بعد الاحداث في سوريا.. زعيم دروز إسرائيل: لا نتدخل ولا نؤثر

Lebanon 24
13-05-2025 | 01:56
A-
A+
Doc-P-1359625-638827236977013052.jpg
Doc-P-1359625-638827236977013052.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، عدم التدخل أو التأثير في القرارات الداخلية للطائفة الدرزية في سوريا.
Advertisement


وقال طريف في بيان: "في ظلّ ما شهدتهُ الطّائفة الدّرزيّة في سوريا خلال المدّة الأخيرة من قلاقل وتحدّياتٍ، كنّا ولا نزال على تواصل يوميّ وعلى مدار السّاعة مع مشايخنا في سوريا، للاطمئنان على أحوالهم وتقديم المساعدة لهم قدرَ المستطاع، وذلك وفقا لرؤيتهم وقراراتهم الدّاخليّة الّتي لا نتدخّلُ فيها ولا نؤثّر عليها، آملين أن تتّجه الأمور نحو الحلول المرجوّة".

وأضاف: "كما صرّحنا طوالَ سنوات الأزمة السّوريّة، وأكّدنا بعد سقوط النّظام السّابق، فإنّنا نقف ونساند أهلنا وإخواننا في سوريا من منطلق تمسّكنا بقيمةِ حفظ الإخوان ولن نتوانى عن ذلك. أمّا فيما يتعلّق بالقرارات الاستراتيجيّة الدّاخليّة، فهي من شأن الطّائفة في سوريا".

وشدد على أن "دعوتنا للطّائفة في سوريا واحدة وثابتة: الحفاظ على الهويّة وأخذ المكانة المُستحقّة في الوطن السّوريّ الموحَّد".

وناشد: "كافّة أطياف الشّعب السّوريّ بالعمل معا للنّهوض بسوريا وإعادة إعمارها لمصلحة الجميع، مع الانتباه والتّيقّظ لأيادي الإرهاب الطّويلة الّتي تحاول دقّ الأسافين والعبث في النّسيج الاجتماعيّ السّوريّ".
مواضيع ذات صلة
زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: لا يمكن لإسرائيل أن تقف صامتة أمام مذبحة رهيبة ضد الدروز في سوريا
lebanon 24
13/05/2025 12:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: إسرائيل تسعى لاستغلال الدروز لإحداث فتنة في سوريا
lebanon 24
13/05/2025 12:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ سامي أبي المنى للحدث: لا نقبل بتدخل إسرائيل بدعوى حماية الدروز
lebanon 24
13/05/2025 12:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس العسكري في الجنوب السوري للعربية: لم يطلب أي زعيم درزي التدخل الإسرائيلي في سوريا
lebanon 24
13/05/2025 12:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:16 | 2025-05-13
05:12 | 2025-05-13
04:47 | 2025-05-13
04:41 | 2025-05-13
04:08 | 2025-05-13
03:45 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24