23 شهيدا بقصف إسرائيلي استهدف 8 منازل في خان يونس

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس بأن عدد القتلى جراء القصف على منازل في ، جنوبي القطاع، ارتفع إلى 23 شهيدا.وأشارت التقارير إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف 8 منازل في خان يونس، فيما قتلت الفتاة فداء جراء غارة إسرائيلية على عبسان الكبرى شرقي خان يونس.