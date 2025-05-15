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23 شهيدا بقصف إسرائيلي استهدف 8 منازل في خان يونس

Lebanon 24
15-05-2025 | 00:56
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس بأن عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على منازل في خان يونس، جنوبي القطاع، ارتفع إلى 23 شهيدا.
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وأشارت التقارير إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف 8 منازل في خان يونس، فيما قتلت الفتاة فداء النجار جراء غارة إسرائيلية على عبسان الكبرى شرقي خان يونس.
 
كما استشهد 5 أشخاص وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة شهاب في جباليا البلد شمال غزة.

وفي وقت متأخر من صباح الخميس، شهد مناطق شرقي مدينة غزة قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية.
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