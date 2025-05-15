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عربي-دولي

ترامب: سنُوجّه ضربة قاضية لأعداء أميركا

Lebanon 24
15-05-2025 | 06:22
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وقع قرارا بإنشاء "القبة الذهبية" المضادة للصواريخ، لحماية الولايات المتحدة من الهجمات.
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وكان ترامب يتحدث من قاعدة العديد العسكرية الأميركية في قطر، خلال زيارته الخليجية التي شملت أيضا السعودية قبل أن يتوجه إلى الإمارات.

وأعلن الرئيس الأميركي، موجها حديثه للجنود، أنه سيرصد ميزانية للجيش "هي الأضخم على الإطلاق"، متفاخرا بأن الولايات المتحدة "لديها أقوى جيش في العالم".

وتوعد ترامب بتوجيه "ضربة قاضية" لأعداء الولايات المتحدة، وقال: "أولويتي إنهاء النزاعات لكن لن أتردد باستخدام القوة للدفاع عن الشركاء". (سكاي نيوز)
 
 
 
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