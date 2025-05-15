ترامب: سنُوجّه ضربة قاضية لأعداء أميركا

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي أنه وقع قرارا بإنشاء " الذهبية" المضادة للصواريخ، لحماية من الهجمات.وكان يتحدث من العسكرية الأميركية في قطر، خلال زيارته الخليجية التي شملت أيضا قبل أن يتوجه إلى .وأعلن الرئيس الأميركي، موجها حديثه للجنود، أنه سيرصد ميزانية للجيش "هي الأضخم على الإطلاق"، متفاخرا بأن الولايات المتحدة "لديها أقوى جيش في العالم".وتوعد ترامب بتوجيه "ضربة قاضية" لأعداء الولايات المتحدة، وقال: "أولويتي إنهاء النزاعات لكن لن أتردد باستخدام القوة للدفاع عن الشركاء". (سكاي نيوز)