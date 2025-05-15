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عربي-دولي

الملك تشارلز يعيش بحزن... مصدر مُقرّب منه يكشف السبب

Lebanon 24
15-05-2025 | 07:22
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كشفت تقارير إعلامية أن الملك تشارلز الثالث يعيش حالة من الحزن بسبب انقطاع علاقته بحفيديه الأميرين آرتشي وليليبت.
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ورغم اشتياقه لهما، يؤكد مقربون من العائلة المالكة أن الملك البالغ من العمر 76 عاما يضع مسؤولياته تجاه استقرار النظام الملكي على رأس أولوياته.

ونقلت مجلة "غراتسيا" عن مصدر مقرّب أن تشارلز "لا يحب الصراعات" ويتمنى إنهاء الخلافات، لكن المصالحة مرهونة بخطوة واضحة من الأمير هاري.
 
وأضاف المصدر أنّ "الملك يحب ابنه، وهو حزين لأنه لم يحظَ بفرصة قضاء وقت مع حفيديه، لكن الكرة في ملعب هاري". (ارم نيوز)
 
 
 
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