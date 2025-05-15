22
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
9
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الملك تشارلز يعيش بحزن... مصدر مُقرّب منه يكشف السبب
Lebanon 24
15-05-2025
|
07:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إعلامية أن الملك
تشارلز الثالث
يعيش حالة من الحزن بسبب انقطاع علاقته بحفيديه الأميرين
آرتشي
وليليبت.
Advertisement
ورغم اشتياقه لهما، يؤكد مقربون من
العائلة المالكة
أن الملك البالغ من العمر 76 عاما يضع مسؤولياته تجاه استقرار النظام الملكي على رأس أولوياته.
ونقلت مجلة "غراتسيا" عن مصدر مقرّب أن
تشارلز
"لا يحب الصراعات" ويتمنى إنهاء الخلافات، لكن المصالحة مرهونة بخطوة واضحة من الأمير هاري.
وأضاف المصدر أنّ "الملك يحب ابنه، وهو حزين لأنه لم يحظَ بفرصة قضاء وقت مع حفيديه، لكن
الكرة
في ملعب هاري". (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
مصدر ملكيّ يكشف آخر التفاصيل عن الحالة الصحية للملك تشارلز بعد دخوله المستشفى
Lebanon 24
مصدر ملكيّ يكشف آخر التفاصيل عن الحالة الصحية للملك تشارلز بعد دخوله المستشفى
15/05/2025 16:52:48
15/05/2025 16:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحاته المثيرة.. هذا ما قاله مصدر مقرب من الملك تشارلز عن مقابلة هاري الأخيرة
Lebanon 24
بعد تصريحاته المثيرة.. هذا ما قاله مصدر مقرب من الملك تشارلز عن مقابلة هاري الأخيرة
15/05/2025 16:52:48
15/05/2025 16:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل خسر الكثير من وزنه... ومصادر مُقرّبة منه تكشف السبب (صور)
Lebanon 24
ممثل خسر الكثير من وزنه... ومصادر مُقرّبة منه تكشف السبب (صور)
15/05/2025 16:52:48
15/05/2025 16:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الملك تشارلز يعزف على آلة موسيقية مصنوعة من الجزر!
Lebanon 24
الملك تشارلز يعزف على آلة موسيقية مصنوعة من الجزر!
15/05/2025 16:52:48
15/05/2025 16:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. ترامب يزور مسجد الشيخ زايد في أبوظبي
Lebanon 24
بالفيديو.. ترامب يزور مسجد الشيخ زايد في أبوظبي
09:32 | 2025-05-15
15/05/2025 09:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نمو الاقتصاد في تونس 1.6 بالمئة
Lebanon 24
نمو الاقتصاد في تونس 1.6 بالمئة
09:30 | 2025-05-15
15/05/2025 09:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضية عنيفة ضربت تركيا... إليكم كم بلغت قوّتها
Lebanon 24
هزّة أرضية عنيفة ضربت تركيا... إليكم كم بلغت قوّتها
09:10 | 2025-05-15
15/05/2025 09:10:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد السعوديّة وقطر... ترامب يصل إلى الإمارات
Lebanon 24
بعد السعوديّة وقطر... ترامب يصل إلى الإمارات
08:50 | 2025-05-15
15/05/2025 08:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيع اتفاقية عسكرية بين أميركا وقطر بـ42 مليار دولار
Lebanon 24
توقيع اتفاقية عسكرية بين أميركا وقطر بـ42 مليار دولار
08:14 | 2025-05-15
15/05/2025 08:14:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري
16:27 | 2025-05-14
14/05/2025 04:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّة تُرزق بطفلتها الأولى هذا إسمها
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّة تُرزق بطفلتها الأولى هذا إسمها
10:18 | 2025-05-14
14/05/2025 10:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة توقيف محافظ الشمال وفرض الإقامة الجبرية عليه؟
Lebanon 24
ما حقيقة توقيف محافظ الشمال وفرض الإقامة الجبرية عليه؟
14:37 | 2025-05-14
14/05/2025 02:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عُيّن رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار... من هو محمد قباني؟ (صورة)
Lebanon 24
عُيّن رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار... من هو محمد قباني؟ (صورة)
14:25 | 2025-05-14
14/05/2025 02:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ذهب أخضر" في لبنان.. زراعة جديدة ستُدخل مليار دولار!
Lebanon 24
بالفيديو.. "ذهب أخضر" في لبنان.. زراعة جديدة ستُدخل مليار دولار!
13:25 | 2025-05-14
14/05/2025 01:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:32 | 2025-05-15
بالفيديو.. ترامب يزور مسجد الشيخ زايد في أبوظبي
09:30 | 2025-05-15
نمو الاقتصاد في تونس 1.6 بالمئة
09:10 | 2025-05-15
هزّة أرضية عنيفة ضربت تركيا... إليكم كم بلغت قوّتها
08:50 | 2025-05-15
بعد السعوديّة وقطر... ترامب يصل إلى الإمارات
08:14 | 2025-05-15
توقيع اتفاقية عسكرية بين أميركا وقطر بـ42 مليار دولار
08:00 | 2025-05-15
قلق في إسرائيل... تقارب أميركا من إيران يُشكّل "خطراً على أمنها"
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
15/05/2025 16:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
15/05/2025 16:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
15/05/2025 16:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24