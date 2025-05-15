الملك تشارلز يعيش بحزن... مصدر مُقرّب منه يكشف السبب

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ورغم اشتياقه لهما، يؤكد مقربون من أن الملك البالغ من العمر 76 عاما يضع مسؤولياته تجاه استقرار النظام الملكي على رأس أولوياته.



ونقلت مجلة "غراتسيا" عن مصدر مقرّب أن "لا يحب الصراعات" ويتمنى إنهاء الخلافات، لكن المصالحة مرهونة بخطوة واضحة من الأمير هاري. كشفت تقارير إعلامية أن الملك يعيش حالة من الحزن بسبب انقطاع علاقته بحفيديه الأميرين وليليبت.ورغم اشتياقه لهما، يؤكد مقربون من أن الملك البالغ من العمر 76 عاما يضع مسؤولياته تجاه استقرار النظام الملكي على رأس أولوياته.ونقلت مجلة "غراتسيا" عن مصدر مقرّب أن "لا يحب الصراعات" ويتمنى إنهاء الخلافات، لكن المصالحة مرهونة بخطوة واضحة من الأمير هاري.

وأضاف المصدر أنّ "الملك يحب ابنه، وهو حزين لأنه لم يحظَ بفرصة قضاء وقت مع حفيديه، لكن في ملعب هاري". (ارم نيوز)