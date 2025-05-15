"زلزال مدمّر"... علاقات إسرائيل مع أوروبا قيد المراجعة؟

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ذكر موقع " "، أنّه في تصعيد غير مسبوق في العلاقات بين والاتحاد ، دعت حكومة هولندا إلى مراجعة شاملة لاتفاق الأورو-إسرائيلي، الذي يُعدّ الإطار القانوني والتجاري الأساسي للعلاقات بين الجانبين.وجاءت هذه الدعوة، وفقًا لما أوردته صحيفة كالكاليست ، ردًا على ما وصفته هولندا بـ"الانتهاك الجسيم للقانون الدولي الإنساني" بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية إلى .وذكرت الصحيفة في تقرير بعنوان "العلاقات بين إسرائيل وأوروبا على وشك زلزال محتمل"، أن الخطوة تشكّل تحولًا فارقا في النبرة الأوروبية، وتكشف عن تصدّع متزايد في الثقة السياسية مع ، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإعادة النظر باتفاق الشراكة الذي يحكم العلاقات المؤسسية بين الجانبين منذ أكثر من عقدين.ويرتكز الاعتراض على البند الثاني من الاتفاق، الموقع بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في 1995، والذي يُلزم الطرفين باحترام حقوق الإنسان والمبادئ كأساس للتعاون. ووفق الهولندي، فإن إسرائيل خرقت هذا البند بشكل صارخ.ورغم اعتبار هولندا حليفًا تقليديا لإسرائيل داخل الاتحاد، فإنها أعلنت رفضها تمديد برنامج العمل المشترك ما لم تُجرَ مراجعة رسمية للاتفاق.وتقرر أن يُعرض المقترح الهولندي للنقاش في اجتماع وزراء خارجية المقرر عقده يوم 20 أيار الجاري في بروكسل.ولاقت المبادرة الهولندية دعمًا فوريا من عدة دول أوروبية مؤثرة، بينها وإسبانيا وأيرلندا والبرتغال، بل انضمت إليها مؤخرًا السويد، مما يُشير إلى تحوّل في المزاج الأوروبي تجاه إسرائيل.في المقابل، عبّرت كل من والنمسا والمجر عن معارضة شديدة، ووصفت الخطوة بأنها قد تضر بعلاقة الاتحاد مع "شريك مركزي".ورغم هذا الانقسام، تشير التقديرات بحسب كالكاليست إلى أن فتح مسار مراجعة الاتفاق لا يحتاج إلى إجماع، بل إلى غالبية بسيطة، مما يجعل من الصعب على إسرائيل الاعتماد على دول لعرقلة القرار.وتؤكد الصحيفة أن الاتفاق لا يقتصر على التبادل التجاري، بل يشمل مجالات إستراتيجية مثل البحث العلمي والتعليم والزراعة والنقل والأمن والثقافة، ويمنح إسرائيل وصولًا تفضيليا إلى السوق الأوروبية.وقد استُخدم الاتفاق عبر السنوات كمنصة لتوسيع التعاون، لكنه كان كذلك أداة ضغط سياسي خلال الأزمات مع ، لا سيما في سياق الحروب على قطاع غزة. (الجزيرة)