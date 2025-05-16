بعد كلام ترامب... إيران تنفي ما أُعلن عن "المقترح النووي"!

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وأوضح على منصة "إكس" أن إيران لم تتسلم أي مقترحات "سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".وحول التخلي عن التخصيب، قال عراقجي:" لا يوجد سيناريو تتخلى فيه إيران عن حق اكتسبته بشق الأنفس في التخصيب لأغراض سلمية".وأكد أن بلاده "لا تزال عازمة وواضحة، احترموا حقوقنا وأنهوا عقوباتكم وسنحصل على اتفاق".وأبدى عراقجي ترحيبه بالحوار قائلا: "نرحب بالحوار القائم على الاحترام المتبادل ودائما ما نرفض الإملاءات".