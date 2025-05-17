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عربي-دولي

غوتيريش: لا بدّ من إحترام سلامة أراضي لبنان وسيادته

Lebanon 24
17-05-2025 | 05:44
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قال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، إنّ "لا شيء يُبرر هجمات حماس وكذلك العقاب الجماعي الإسرائيلي للفلسطينيين".
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وأضاف غوتيريش في القمة العربية أنّ "حلّ الدولتين يُحقّق السلام المستدام"، وشدّد على أنّ "ضمّ الاراضي وتوسيع المستوطنات إجراءات غير قانونية".


وتابع أنّ "المجتمع الدولي أمام مسؤولية تحقيق إتّفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة".


وقال غوتيريش: "ندعم عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم تضمن لهم مستقبلا عادلا وديمقراطيا".


واعتبر أنّ "رفع العقوبات عن سوريا خطوة رائعة".


وتابع غوتيريش: "نتواصل مع الشركاء لإنهاء النزاعات في ليبيا وإجراء انتخابات ديمقراطية".


وقال: "لا بدّ من إحترام سلامة أراضي لبنان وسيادته".
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