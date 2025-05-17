غوتيريش: لا بدّ من إحترام سلامة أراضي لبنان وسيادته

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قال للأمم المتّحدة ، إنّ "لا شيء يُبرر هجمات وكذلك العقاب الجماعي للفلسطينيين".وأضاف في أنّ "حلّ الدولتين يُحقّق السلام المستدام"، وشدّد على أنّ "ضمّ الاراضي وتوسيع إجراءات غير قانونية".وتابع أنّ " أمام مسؤولية تحقيق إتّفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة".وقال غوتيريش: "ندعم عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم تضمن لهم مستقبلا عادلا وديمقراطيا".واعتبر أنّ "رفع عن خطوة رائعة".وتابع غوتيريش: "نتواصل مع الشركاء لإنهاء النزاعات في وإجراء انتخابات ديمقراطية".وقال: "لا بدّ من إحترام سلامة أراضي وسيادته".