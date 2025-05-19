إعلام عبري: شركة أميركية ستشرف على توزيع مساعدات غزة بواسطة عناصر مسلّحة

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أفادت صحيفة عبرية، الإثنين، أن شركة تابعة "لصندوق إنساني" أسسه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ، ستتولى الأسبوع المقبل توزيع مساعدات للفلسطينيين بغزة عبر موظفين مسلحين ومدربين على القتال في ظل حصار إسرائيلي خانق.وأثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة من محاولات إسرائيلية جديدة لدفع إلى النزوح من شمال القطاع نحو الجنوب، عبر التحكم بمسارات الإغاثة.ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة الأمني المصغر (الكابينت)، مساء السبت، على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "بشكل فوري"، بعد توقف دام أكثر من شهرين منذ استئناف الحرب على القطاع، على خلفية ضغوط أمريكية شديدة على .وادعت الصحيفة أن إدخال المساعدات سيتم حتى 24 أيار الجاري عبر "الطريقة القديمة"، أي من خلال شاحنات تمر عبر (جنوب)، توزع محتوياتها ومنظمات الإغاثة، ثم يبدأ العمل بـ"الطريقة الجديدة".وتزعم أن تمكنت في السابق من السيطرة على البضائع التي جرى توزيعها بتلك الطريقة بفعالية وكفاءة، رغم أن الأمم المتحدة تؤكد حتى اليوم أنه لا توجد أدلة قاطعة على ذلك.ووفق " "، فإن "الطريقة الجديدة" تشمل إنشاء الجيش نقاط توزيع خاصة داخل لصالح صندوق يحمل اسم Gaza Humanitarian Foundation، (مؤسسة غزة الإنسانية) ويعرف اختصارا بـ "GHF" أسسه ستيف ويتكوف مبعوث للشرق الأوسط.ونشرت الصحيفة للمرة الأولى صورا لموظفين تابعين للشركة وهم يرتدون سترات واقية ويحملون أسلحة، مشيرة إلى أنهم جنود أمريكيون سابقون في وحدات نخبة، يمتلكون خبرة في مناطق النزاع، وموجودون حاليا .وذكرت أن هؤلاء الموظفين هم من سيتولون توزيع المساعدات دون أي تدخل من الجيش الإسرائيلي، بينما سيتولى الجيش تأمين مراكز التوزيع المخصصة، دون مواقعها الدقيقة في المرحلة الحالية.ووفق الصحيفة، تهدف إسرائيل من هذه الآلية إلى "فصل السكان عن حماس"، عبر دفع المدنيين للنزوح نحو مناطق جنوب القطاع حيث توجد مراكز التوزيع، و"تقليل اعتمادهم على الحركة في الحصول على الغذاء".كما تسعى إسرائيل، بحسب الصحيفة، إلى "تخفيف " المتزايد عليها جراء تفاقم الأزمة الإنسانية، في محاولة لخلق مساحة سياسية تتيح لها مواصلة عملياتها العسكرية، وفي مقدمتها حملة "عربات ".