بشأن ميلانيا... ترامب يكشف ما دار بينه وبين بوتين!

ذكرت شبكة " " أن أخبر نظيره الأميركي أن السيّدة الأولى ، "تحظى باحترام كبير".

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وشدد الرئيس الأميركي على أن البلاد محظوظة بسيّدة أولى "مخلصة وعطوفة". (روسيا اليوم)