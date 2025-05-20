Advertisement

عربي-دولي

بشأن ميلانيا... ترامب يكشف ما دار بينه وبين بوتين!

Lebanon 24
20-05-2025 | 08:35
A-
A+
Doc-P-1363273-638833522599929572.jpg
Doc-P-1363273-638833522599929572.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبر نظيره الأميركي دونالد ترامب أن السيّدة الأولى ميلانيا، "تحظى باحترام كبير".
Advertisement

وشدد الرئيس الأميركي على أن البلاد محظوظة بسيّدة أولى "مخلصة وعطوفة". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إتّصال بين الشرع والسوداني... ماذا دار بينهما؟
lebanon 24
20/05/2025 20:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي ويتكوف: لا يوجد أبداً أي خلاف بيني وبين وزير الخارجية روبيو
lebanon 24
20/05/2025 20:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الفارق بينه وبين زوجته 34 عاماً.. الإعلامي زياد نجيم: لهذا السبب غيّرت رأيي الرافض للزواج والإنجاب
lebanon 24
20/05/2025 20:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
زيت الطهي والسرطان.. دراسة تكشف العلاقة بينهما
lebanon 24
20/05/2025 20:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:29 | 2025-05-20
13:24 | 2025-05-20
13:09 | 2025-05-20
13:02 | 2025-05-20
12:40 | 2025-05-20
12:35 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24