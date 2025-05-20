أولمرت: ما تفعله إسرائيل في غزة من دون هدف

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وأوضح خلال في مقابلة مع شبكة " " : "هذه الحرب لا هدف لها، ولا فرصة لتحقيق أي شيء يمكن أن ينقذ حياة المحتجزين". قال الأسبق، ، إن ما تفعله الآن في غزة قريب جدًا من جريمة حرب. الآلاف من الأبرياء يُقتلون، وكذلك العديد من الجنود الإسرائيليين.وأوضح خلال في مقابلة مع شبكة " " : "هذه الحرب لا هدف لها، ولا فرصة لتحقيق أي شيء يمكن أن ينقذ حياة المحتجزين".

وتابع: "نحن نقاتل قتلة ، ولسنا نقاتل المدنيين الأبرياء، ويجب أن يكون هذا واضحًا".



وأشار ، في المقابلة التي تابعها الإعلام باهتمام، إلى أنه "من جميع وجهات النظر، هذا أمر بغيض ومثير للغضب". (سكاي نيوز)