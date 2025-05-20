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عربي-دولي

أولمرت: ما تفعله إسرائيل في غزة من دون هدف

Lebanon 24
20-05-2025 | 23:15
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، إن ما تفعله إسرائيل الآن في غزة قريب جدًا من جريمة حرب. الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء يُقتلون، وكذلك العديد من الجنود الإسرائيليين.
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وأوضح خلال في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية: "هذه الحرب لا هدف لها، ولا فرصة لتحقيق أي شيء يمكن أن ينقذ حياة المحتجزين".
وتابع: "نحن نقاتل قتلة حماس، ولسنا نقاتل المدنيين الأبرياء، ويجب أن يكون هذا واضحًا".

وأشار أولمرت، في المقابلة التي تابعها الإعلام الإسرائيلي باهتمام، إلى أنه "من جميع وجهات النظر، هذا أمر بغيض ومثير للغضب". (سكاي نيوز)
 
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