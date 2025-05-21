عيدان ألكسندر يتحدّث عن تفاصيل إحتجازه: كنت إلى جانب يحيى السنوار

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كشف الجندي الأميركي عيدان ألكسندر، المفرج عنه مؤخراً في ، عن تفاصيل جديدة عن ظروف احتجازه داخل الأنفاق.وقال لعائلته إنه كان محتجزاً إلى جانب شخصيات بارزة في ، أهمهاوأخبرهم أن الأنفاق كانت شديدة الحرارة خلال الصيف.وقال إنه كان يشاهد التلفاز ويتابع الأخبار، لافتا إلى أن "قلة الطعام والمياه أجبرتنا على شرب مياه البحر وأكلنا خبزا متسخا".وقال عيدان: "مررتُ بفترة عصيبة في الأسر. تنقلنا بين عشرات الأماكن، كنا ننام في الشقق والمساجد، وحتى في الشوارع. وفي إحدى المرات، لم يكن لدينا وقت للانتقال من مكان لآخر، فنمنا في زقاق في أحد الشوارع دون أن يلاحظنا أحد".وأضاف أنه "أثناء الأسر، تم نقله بين أماكن مختلفة للاختباء. وفي أحد المعابر الخطرة، تم نقله في عربة يجرها حمار عبر سوق مزدحم وقد كان ملثماً، وإلى جانبه عنصر من حماس متنكر في هيئة امرأة". (العربية)