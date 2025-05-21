في سوريا.. اعتقال برلماني بارز

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أفادت صحيفة "الوطن" السوري بأن اعتقل عضو السوري الأسبق .ولم تكشف الصحيفة عن أسباب أو توقيت ومكان اعتقاله.وتداولت صفحات التواصل الاجتماعية أنباء حول مداهمة منزل أمس الثلاثاء من قبل عناصر الأمن، حيث تمت مصادرة هواتفه وأجهزته المحمولة، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة.ولم يعلن الأمن العام السوري أو أي جهة رسمية في عن اعتقال العبود حتى الآن.وأثار العبود، الذي برز ودخل مجلس الشعب خلال حكم ، كثيرا من الجدل بين السوريين بنظرياته حول "المربعات" و"رفع حرارة الجغرافيا" و"تنويم " والتي تدور حول أحداث عاشتها سوريا إبان سنوات الحرب ما بعد 2011. (روسيا اليوم)