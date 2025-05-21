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عربي-دولي

في سوريا.. اعتقال برلماني بارز

Lebanon 24
21-05-2025 | 14:07
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أفادت صحيفة "الوطن" السوري بأن الأمن العام اعتقل عضو مجلس الشعب السوري الأسبق خالد العبود.
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ولم تكشف الصحيفة عن أسباب أو توقيت ومكان اعتقاله.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعية أنباء حول مداهمة منزل العبود أمس الثلاثاء من قبل عناصر الأمن، حيث تمت مصادرة هواتفه وأجهزته المحمولة، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة. 

ولم يعلن الأمن العام السوري أو أي جهة رسمية في سوريا عن اعتقال العبود حتى الآن.

وأثار العبود، الذي برز ودخل مجلس الشعب خلال حكم الرئيس بشار الأسد، كثيرا من الجدل بين السوريين بنظرياته حول "المربعات" و"رفع حرارة الجغرافيا" و"تنويم إسرائيل" والتي تدور حول أحداث عاشتها سوريا إبان سنوات الحرب ما بعد 2011. (روسيا اليوم)
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